O týždeň vyprší prvým pediatrom výpovedná lehota na pohotovostiach. Na niektorých dali výpoveď všetci lekári

V priebehu niekoľkých mesiacov môžu zaniknúť viaceré detské pohotovosti.

BRATISLAVA. Už o týždeň 1. augusta by mala vypršať výpovedná lehota zo služieb na detských pohotovostiach prvým pediatrom. Zatiaľ to síce neznamená bezprostredný zánik Ambulancii pohotovostnej služby (APS), v ktorých lekári podali výpovede, avšak ak by sa ich prevádzkovateľom nedarilo zazmluvniť dostatočný počet detských lekárov, prvé pohotovosti by mohli zaniknúť na jeseň tohto roku.

Na pohotovostiach v niektorých mestách dali výpovede všetci slúžiaci lekári.

Hlavným dôvodom výpovedí je, že parlament neschválil návrh ministerstva zdravotníctva, ktoré chcelo od prvého septembra skrátiť ordinačné hodiny na APS z 22. na 20. hodinu. Lekári argumentujú, že v dôsledku nich robia aj šestnásť hodín denne, pričom polovica z nich sú už dôchodcovia.

Ministerstvo sa síce nevzdáva ambície iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze k tejto téme ešte toto leto, ale zatiaľ nenašlo poslanca, ktorý by jeho návrh predložil do parlamentu.

V súčasnosti je na Slovensku 61 pohotovostí, v skutočnosti funguje len 54 z nich. Ich počet by mal podľa plánov ministerstva v priebehu roku a pol klesnúť na 40.

Na pohotovosť sa chodí, ak sa človeku náhle zhorší zdravotný stav, ale nie je v ohrození života. Napríklad u detí je to stúpajúca teplota. Za ošetrenie na pohotovosti sa platia dve eurá.

Naopak, urgenty v nemocniciach slúžia na prípady, keď je človek v ohrození života. Typickým príkladom sú vážne úrazy. Za vyšetrenie na urgente sa platí desať eur, ale ak pacienta hospitalizujú alebo ak bol v skutočne vážnom zdravotnom stave, neplatí alebo sa mu peniaze vracajú.

Prvé výpadky lekárov už o pár dní

Samosprávne kraje, ktoré sa podieľajú na organizovaní detských pohotovostí, ani Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti koordinujúca výpovede lekárov nemajú presnú informáciu, koľkým z nich končí zmluva k 1. augustu.

Známe sú len celkové čísla. Na Slovensku slúži na detských pohotovostiach celkovo 980 primárnych pediatrov. Do pondelka z nich podalo výpoveď zo služieb na pohotovostiach podľa pediatrickej spoločnosti 409 lekárov. Je to takmer 42 percent.

Väčšina lekárov má dvoj- a trojmesačnú výpovednú lehotu. Znamená to, že najväčší nápor odchodov lekárov zo služieb na pohotovostiach možno očakávať na začiatku septembra a októbra.