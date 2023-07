Dubovcová nesúhlasí s oslobodením šéfa združenia sudcov Moznera. Ide pred Ústavný súd

Šéf trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu má na krku aj ďalšiu disciplinárku.

BRATISLAVA. Ešte sa zrejme nestalo, aby disciplinárny senát videl u sudcu viaceré pochybenia, no nepotrestal ho, lebo za konaním videl pomstu ministerky. Neštandardný výsledok disciplinárky Františka Moznera z Najvyššieho súdu si po dvoch mesiacoch od rozhodnutia vyžiadal podobne neštadardnú reakciu.

Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová sa kvôli prípadu obrátila na Ústavný súd. Žiada od neho, aby májové rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu zrušil a aby sa o Moznerovi rozhodovalo nanovo.

„Nestotožnila som sa s týmto rozhodnutím a myslím si, že boli porušené práva navrhovateľa, čiže ministerky spravodlivosti,“ vysvetľuje Dubovcová.

Disciplinárku iniciovala v Moznerovom prípade pôvodne ešte exministerka Mária Kolíková z SaS.

Dôvodov bolo hneď viacero. Šlo najmä o prieťahy v konaniach, ale aj o to, že nenapísal včas odôvodnenia rozhodnutí či dokonca to, že oklamal ministerstvo spravodlivosti. Spravil tak, keď od neho rezort žiadal spis k nástenkovému tendru. Mozner tvrdil, že spis je na špecializovanom súde, hoci to nebola pravda.

V článku sa dočítate prečo podala disciplinárny návrh Mária Kolíková

prečo Najvyšší správny súd Františka Moznera oslobodil

čím ministerka spravodlivosti odôvodňuje ústavnú sťažnosť

akú ďalšiu disciplinárku má Mozner na krku

Správny súd však Moznera prikryl.

„Pri disciplinárnom návrhu sa ako dominantný cieľ javilo potrestanie sudcu za jeho kritické vyjadrovanie k reforme súdnictva a novej súdnej mapy,“ vysvetlil v máji oslobodenie Moznera spod disciplinárky senát predsedu Mariána Fečíka.