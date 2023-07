Prípad čurillovcov inšpekcia uzatvára pred voľbami. V kauze sú ďalšie pochybnosti

Vyšetrovateľ inšpekcie zmenil aj kvalifikáciu skutkov.

BRATISLAVA. Vyšetrovanie elitných vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu sa po takmer dvoch rokoch blíži ku koncu. Inšpekcia určila krátko pred parlamentnými voľbami termín preštudovania spisu, po ktorom by sa malo rozhodovať, či bude podaná obžaloba na súd.

Krátko predtým inšpekcia zároveň zmenila kvalifikáciu skutkov, pre ktoré sú obvinení. Súvisia s tým, že údajne manipulovali kauzy.

Advokát čurillovcov Peter Kubina hovorí, že presun kauzy na súdy by privítal, no zároveň žiada vyšetrovateľa inšpekcie o nápravu chýb, ktoré v prípade vidí. Najmä v tom, že inšpekcia dodnes nepovedala, kto sú poškodení, a preto ich ani nevypočula.

„Potreby volebnej kampane sú však neúprosné. Náprava týchto pochybení by znamenala, že to do volieb nestihnú,“ hovorí Kubina.

Očakáva preto, že s návrhom nepochodí, spor sa dostane na súd a opoziční politici budú z obžaloby citovať ešte v rámci predvolebnej kampane.