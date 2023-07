Púchovský: Pokiaľ nebude mať polícia väčšie právomoci, s klamármi a hejtom nevieme robiť nič

Náš štát sa nevie efektívne brániť, hovorí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Petra Novotná.

Na Dúhovom Pride urobil verejný coming out policajt, ktorý je bývalý novinár a dnes spravuje sociálne siete polície. Verejne vyhlásil, že je gej a už sa viac nechce skrývať. Láska je odvaha a nič na svete ju nikdy neporazí, povedal policajt DAVID PÚCHOVSKÝ.

"Už predtým počas pandémie som hovoril, že sa stane niečo ako s Jánom Kuciakom, že sa nenávisť prejaví. Bolo mi to ľúto, bolo to ťažké spracovať, ale nebol som prekvapený," spomína Púchovský na teroristický útok na Tepláreň.

V rozhovore sa dočítate: aké boli reakcie na jeho coming out,

ako sa zmenila komunikácia polície na facebooku,

či má zmysel verejne diskutovať s dezinformátormi.

Ako vyzeralo vaše rozhodnutie urobiť na Pride coming out? Zrejme ste to zvažovali dlhšie.

Zvažoval som to oveľa skôr. Možno najsilnejšie to bolo po teroristickom útoku na Zámockej ulici. Prišla pre mňa osobná náročná situácia a hľadal som nejaký východiskový bod.

Konzultovali ste to s rodinou alebo v práci?

Mal som nejakých troch ľudí, ktorým som to povedal dopredu a podporili ma. Samozrejme, povedali, že musím myslieť stále na to, že bude aj hejt, ale ten je v podstate dlhodobo.

Aké boli reakcie?

Som veľmi prekvapený. Dostal som množstvo pozitívnych reakcií, dokonca aj od aktívnych policajtov a od bývalých policajtov, ktorí tu boli za predošlej vlády. Vidieť, že aj keď sú iné názory, ľudia sa dokážu spojiť v ľudskosti. Negatívne veľmi nesledujem. Keď boli časy bez internetu, tiež by ste nechodili po susedoch počúvať, ako vás ohovárajú. Je to zbytočné sledovať. Ničomu to nepomôže.

Ako ste sa dohodli, že to bude priamo na Dúhovom Pride?