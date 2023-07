Najvyšší správny súd vybavil viac ako 93 percent prípadov prevzatých z Najvyššieho súdu

Najvyšší správny súd za dva roky svojej existencie rozhodol 3 500 vecí

BRATISLAVA. Najvyšší správny súd vybavil počas takmer dvoch rokov činnosti viac ako 93 percent prípadov prevzatých z Najvyššieho súdu. Ide o tzv. kasačné sťažnosti, čiže mimoriadne opravné prostriedky v správnom súdnictve. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Najvyššieho správneho súdu Pavol Naď.

Najvyšší správny súd prevzal z Najvyššieho súdu celkovo 1932 prípadov, z nich vybavil 1811. "Je to unikátny údaj, som na to hrdý. Ďakujem za to všetkým sudcom a asistentom sudcov Najvyššieho správneho súdu SR," zdôraznil Naď.

Na vyššiu kvalitatívnu úroveň v porovnaní s minulosťou sa podľa Naďa podarilo dostať disciplinárne konania. "Naše tri disciplinárne senáty zvládli všetky veci, ktoré sme prevzali zo Súdnej rady SR," povedal.

Na prelome rokov 2022 a 2023 súd rozhodoval aj o volebných žalobách súvisiacich s voľbami do územnej samosprávy. "Prvýkrát prebehla na Slovensku súdna kontrola volebnej agendy v zákonom stanovenej lehote," zdôraznil.

Najvyšší správny súd funguje od augusta 2021. Rozhoduje v správnej, volebnej a disciplinárnej agende. Súd doteraz vybavil 3500 z celkového počtu 5530 prevzatých alebo nových doručených prípadov.

"NSS popri rozhodovacej činnosti veľmi intenzívne naštartoval činnosť v zjednocovaní judikatúry vydávaním zbierky rozhodnutí," podotkol predseda súdu. Rovnako dôležitým je podľa neho aj rozhodovací proces vo veľkom a kompetenčnom senáte.