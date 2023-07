Spolupracoval so svetovými značkami. Slovensko bude tvrdší oriešok

Slováci sú šikovní a talentovaní. Nemali by sa báť úspechu, hovorí Vlado Lackovič.

Pre jeho otca bola práca pre OSN v New Yorku len ďalšou kariérnou zastávkou. Pre Vlada Lackoviča to bolo niečo, o čom vedel, že mu zmení život.

V 15 rokoch zrazu vymenil slovenskú strednú školu za americkú. O tri roky neskôr sa rodák z Nitry rozhodol – keď jeho rodičia odišli z Ameriky – že zostane vo Veľkom jablku a na univerzite začne študovať podnikanie a marketing.

Čas plynul a pôvodný plán vrátiť sa domov po vysokej škole odložil na neskôr. Jeho túžba uspieť v Amerike zatiaľ silnela.

Dnes, takmer po dvoch desaťročiach, a po úspešnej kariére v sfére obchodného marketingu v USA, Lackovič hovorí, že je možno čas, aby sa vrátil domov na Slovensko.

„Pracujem na tom,“ tvrdí. Nad presným dátumom svojho návratu sa zatiaľ nezamýšľal.

Tridsaťštyriročný Slovák hovorí, že je veľa vecí, ktoré musí v USA ešte dokončiť: štúdium medzinárodných vzťahov na univerzite v Bostone, kde žije, splnenie si iných záväzkov, okrem iného aj v Slovak PRO, neziskovej organizácii, ktorá pomáha Slovákom v New Yorku, ako aj presvedčiť Slovákov žijúcich v zahraničí, aby volili v septembrových parlamentných voľbách na Slovensku.

Úspešná Slovenka koučuje vrcholových manažérov za oceánom Čítajte

Prečo sú Slováci v zahraničí dôležití

Práve bostonské štúdiá ho dočasne priviali na Slovensko.

Lackovič, ktorý vždy miloval históriu a medzinárodné vzťahy, trávi dva mesiace v Bratislave a je na stáži v prezidentskom paláci.

Niekomu sa to môže zdať ako výrazný odklon, keďže Lackovič spoluzaložil pred desiatimi rokmi úspešnú marketingovú firmu Digital Natives Group, riadil ju a spolupracoval s ikonickými organizáciami, ako sú National Football League (NFL), National Broadcasting Company (NBC) či Empire State Building. Firma tiež spolupracovala s najväčšími americkými vydavateľstvami.

Lackovič však po desiatich rokoch v podnikaní potreboval zmenu.

„Niežeby ma to prestalo baviť, ale chcel som ísť v živote ďalej,“ vysvetľuje. „Tak sme firmu úspešne predali.“

Dnes okrem technológií a investovania organizuje s kolegami zo Slovak PRO pestré podujatia pre „slovenskú diaspóru profesionálov“ v New Yorku.

Druhé narodeniny spoločnosti Digital Natives Group v roku 2013. (zdroj: Archív V. L.)

Do organizácie vstúpil pred siedmimi rokmi a teší sa z toho, že môže spájať talentovaných Slovákov v New Yorku a Amerike, pomáhať im učiť sa nové veci a stmeľovať túto komunitu rôznymi inými spôsobmi.

„Je to úžasná a veľmi dôležitá práca,“ poznamenáva Lackovič.

Vlado Lackovič s manželkou a rodinou v Mikulove v roku 2019. (zdroj: Archív V. L.)

Diaspóra, ktorú tvoria podnikatelia, umelci, vedci a ďalšie profesie, sa odhaduje na približne 2500 ľudí. Slovákov však je v Amerike výrazne viac.

Nezisková organizácia začala spolupracovať aj s ministerstvom zahraničných vecí a konzulátom v New Yorku, no Lackovič hovorí, že Slovensko by malo podporovať skupiny ako Slovak PRO, ktoré založili Slováci v New Yorku, aj na iných miestach, nielen v New Yorku.

„Takáto spolupráca môže Slovensku pomôcť posunúť sa vpred,“ hovorí. Slovensko by malo zabezpečiť, aby úspešní Slováci v zahraničí nestratili spojenie s domovinou, dodáva.

„Je ich veľa, ktorí by mohli Slovensku pomôcť. Nemôžeme si dovoliť stratiť ich.“

Podpora organizácií ako Slovak PRO by mohla pomôcť aj Slovákom, ktorí Slovensko zatiaľ neopustili, no snívajú o tom, že raz odídu do cudziny a budú úspešní.

Ako sa zo slovenského študenta stal úspešný maklér v New Yorku Čítajte

Bude voliť 100-tisíc Slovákov zo zahraničia?

Slovak PRO spolu s ďalšími vyše 40 neziskovými organizáciami a spolkami stojí aj za kampaňou Srdcom doma. Spustená bola pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Aj dnes sa snaží presvedčiť Slovákov v zahraničí, aby volili v tohtoročných septembrových voľbách.

„Chceme, aby využili právo voliť a spolurozhodli o tom, ako Slovensko funguje a bude fungovať v najbližších štyroch rokoch,“ hovorí Lackovič, ktorý zo zahraničia volí pravidelne. „Je to veľmi dôležité. Čím viac ľudí bude hlasovať, tým lepšie.“

Vo voľbách v roku 2006 volilo zo zahraničia takmer 3 500 Slovákov. V roku 2020 ich počet stúpol na takmer 49-tisíc a tento rok Srdcom doma dúfa, že kampaň pomôže zdvojnásobiť číslo spred troch rokov.

K 26. júlu sa zaregistrovalo viac ako 30-tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí. Väčšina z nich žije v Českej republike, vo Veľkej Británii a v Nemecku. Počet Slovákov žijúcich v zahraničí je však výrazne vyšší – podľa centrálneho registra poistencov odišlo zo Slovenska za posledných 15 rokov až 300-tisíc Slovákov.

„Ak by stál (volebný) bilbord pri diaľnici smerujúcej do Brna alebo do Viedne, mohlo by to na niektorých Slovákov zapôsobiť,“ hovorí s úsmevom Lackovič.

Slováci v zahraničí môžu požiadať o možnosť voliť poštou do 9. augusta. Hlasovacie lístky musia doručiť na ministerstvo vnútra do 29. septembra do 12.00 h, teda deň pred konaním volieb na Slovensku.

Východniar pracoval pre najbohatšieho muža sveta Čítajte

Zvýšiť sebavedomie Slovenska

Na rozdiel od niektorých Slovákov v zahraničí sa zatiaľ zdá, že Lackovič je odhodlaný vrátiť sa na Slovensko bez ohľadu na to, kto bude na Slovensku vládnuť po septembri.

„Som skôr optimista,“ hovorí. „Myslím si, že občianska spoločnosť na Slovensku je silná, a aj keď sa výsledky možno budú niekomu zdať nepríjemné, v budúcnosti sa to určite zmení.“

Prieskumy aktuálne naznačujú, že strana Smer bývalého premiéra Roberta Fica, ktorá v posledných voľbách stratila moc po množstve korupčných škandálov a odhalení mafiánskych prepojení na jej členov, je opäť na ceste k víťazstvu.

Podujatie organizované Slovak PRO v NYC v roku 2021. (zdroj: Archív V. L.)

Lackovič hovorí, že sa vždy bude snažiť pomáhať Slovensku, aby sa z neho stala úspešná a inovatívna krajina a dúfa, že to urobia aj ostatní bez ohľadu na to, kto sa stane premiérom.

„To bolo pre mňa vždy dôležité,“ tvrdí Lackovič. Keď viedol svoju firmu v Amerike, spolupracoval s talentovanými a šikovnými ľuďmi a firmami na Slovensku a hovorí, že sa už teraz teší, ako im bude pomáhať ešte viac po návrate na Slovensko, ktoré sa podľa jeho slov len s ťažkosťami dokáže predať.

„Niekedy si sami nevieme vážiť, akých kvalitných ľudí a kvalitné firmy na Slovensku máme,“ hovorí Lackovič. „Akoby sme sa na Slovensku báli byť úspešní a dobrí a byť otvorenejší alebo priamočiarejší v komunikácii o našich úspechoch.“

To je niečo, čo chce v budúcnosti napraviť.

Priznáva však, že na návrat má ešte jeden veľmi dôležitý dôvod – rodinu, s ktorou chce tráviť viac času.

Našťastie sa na zmenu rovnako teší aj jeho americká manželka.

„Na Slovensku, najmä v Bratislave, sa jej veľmi páči a teší sa na život tu,“ hovorí.

Slovák trénuje hráčov Chicago Bulls. Bol som v správnom momente na správnom mieste Čítajte

Tento článok vznikol vďaka podpore z grantu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Námet na projekt vytvorila Kristína Sojáková, ktorá pracuje pre IBM v New Yorku a spoluvedie skupinu Slovak Professionals in New York.