Pred súd mieri právne eso Smeru Lindtner, z ktorého chcel mať Kočner generálneho prokurátora

Súdiť ho bude sudkyňa Záleská. S námietkou zaujatosti nepochodil.

BRATISLAVA. Ako sudca sa stretával na parkovisku s Marianom Kočnerom, ako advokát je dnes jedným z troch spoločníkov advokátskej kancelárie Roberta Kaliňáka zo Smeru.

Expredsedu Okresného súdu Bratislava III Davida Lindtnera čaká zrejme ešte na jeseň proces, v ktorom sa vôbec prvý raz posadí na opačnú stranu pojednávacej miestnosti vyhradenú pre obžalovaných.

Za nepriamu korupciu a zasahovanie do nezávislosti súdu hrozí Lindtnerovi niekoľkoročný trest. Len pri zasahovaní do nezávislosti je horná hranica trestu osem rokov.

Sudcu z veľkých káuz Búrka a Víchrica dobiehajú dva prípady z roku 2017 a 2018, v ktorých sa podľa obžaloby snažil ovplyvňovať súdne konania. Usvedčujú ho bývalí kolegovia Vladimír Sklenka a Miriam Repáková.

Lindtner svoju vinu od začiatku odmieta a tvrdí, že ide o politický či inkvizičný proces, ktorého cieľom je kriminalizácia vybraných ľudí.

Už Threema z Kočnerovho mobilu však ukázala, že mafián si u sudcu aktívne zisťoval informácie o konkrétnych kauzách alebo sa pýtal na sudkyne, ktoré riešili prípady, o ktoré mal záujem.

„Inak hovorí sa o Tebe ako o novom GP (generálnom prokurátorovi, pozn. red.),“ písal napríklad Kočner sudcovi v októbri 2017. „Silno podporujem,“ dodal.

„ To by som musel byt prokurátor a musel by som mat názory konformné s mainstreamom. Čo nemám,“ reagoval Lindtner, ktorý v minulosti pôsobil ako prokurátor.

„Mainstream pôjde do p...e,“ odpísal Kočner.