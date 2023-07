Dlhoročný hasič: Požiar môže byť v koreňoch stromov a zrazu sa objaví o desať metrov ďalej

V budovách je hasičom teplejšie, ako keď hasia vonku v 40°C.

Rodos a ďalšie grécke ostrovy horia a hasiť ich pomáhajú aj slovenskí hasiči. Ako sa takéto rozsiahle požiare hasia, prečo je hasičom teplejšie pri hasení budov ako pri požiaroch v horúčavách vonku, alebo ako hasiči odviezli všetku techniku do Grécka, vysvetľuje hasič s dlhoročnými skúsenosťami, prvý viceprezident Hasičského a záchranného zboru JOZEF VOĽANSKÝ.

„V lesoch je veľmi dôležité spojiť sa s niekým, kto tú oblasť pozná a vie nám povedať, kam vedú lesné cesty, či sa tam vieme dostať autom, pretože tam býva zložité dostať vodu,“ opisuje.

Spomína však aj rôzne dôvody, ako lesné požiare vznikli na Slovensku. Napríklad, keď si turisti vysoko v horách na plynovom variči zohrievali jedlo.

V tomto rozhovore sa dočítate: ako hasiči presúvajú techniku do zahraničia,

či vodu mieria na kmene alebo na koruny stromov,

v čom sú rozdiely pri hasení požiarov v budovách a v prírode,

ako hasiči dýchajú v zadymených priestoroch,

prečo je hasičom pri hasení v budovách teplejšie ako pri horúčavách vonku,

ako sa hasenie zmenilo za posledných dvadsať rokov.

Aktuálne sú veľké požiare na gréckom ostrove Rodos, ale oheň sa objavuje aj na mnohých ďalších miestach v Stredomorí. Ako sa hasí taká rozsiahla plocha ako na Rodose?

To záleží na rozlohe požiaru, či je to malý lesný požiar, alebo je to rozsiahly požiar na veľkom území ako v Grécku. Pri hasení lesných požiarov sa využívajú rôzne moduly hasenia. My sme na Rodos poslali modul pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel.

Pozemne sa hasí cisternovými automobilovými striekačkami, teda hasičskými autami, tiež pomocou vrtuľníkov, na ktorých sú zavesené vaky s vodou s objemom až do tritisíc litrov.

Hasiči zo zeme vrtuľníky navádzajú, kam majú vaky zhadzovať. Tiež existujú hasiace lietadlá, ktoré naberajú vodu priamo z morskej hladiny alebo z jazera a vylievajú ju na miesto požiaru.

Celkovo je dôležité mať dostatok síl, prostriedkov a hasiacej látky. V tomto prípade vody. Hovoríme, že veliteľ zásahu buď bráni, alebo útočí. Kým nemá dostatočné množstvo síl a prostriedkov, zaujme obrannú líniu a snaží sa oheň udržať tak, aby sa nerozširoval. Keď bude mať dosť síl a prostriedkov, môže plochu rozdeliť na zásahové úseky a požiar postupne hasiť a likvidovať.

Využívajú hasiči v Grécku morskú vodu?