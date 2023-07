Odvolávali sa na tlačovky Smeru, citovali Horákovú i Čapka. Po mesiacoch čakania odsúdili expolicajta Kučerku

Exyšetrovateľ je prvým právoplatne odsúdeným aktérom vojny v polícii.

BRATISLAVA. Proces s expolicajtom Mariánom Kučerkom bol dramatický už od samého úvodu na prvom stupni.

Bývalý vyšetrovateľ chcel najprv uzavrieť dohodu o vine a k všetkému sa priznať, no keď sa dozvedel, že by dostal nepodmienečný trest, rozmyslel si to. Vyhlásil, že je nevinný a o pár mesiacov neskôr ho odsúdili na jedenásť rokov väzenia a trest prepadnutia majetku.

Podobne nezvyčajne prebiehalo aj odvolacie konanie na Najvyššom súde.

Pred jeho začatím Kučerka odcestoval najprv na návštevu kamaráta do Bosny a Hercegoviny. Po pár týždňoch sa z návštevy stal útek a Kučerka následne požiadal o azyl.

Vo štvrtok ho napokon v neprítomnosti definitívne odsúdili na takmer totožný trest, ako dostal pôvodne. Jedenásťročný trest za korupciu mu Najvyšší súd mierne skrátil, a to na 10 a pol roka. Trest prepadnutia majetku mu potvrdil.