Od Kanady po Japonsko: Umelec z Amsterdamu hrá svetu slovenskú hudbu

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Američan natočil Slovensko zhora. Video je dlhšie ako priemerný film

Je vo videu aj váš región? Weekend: Watch Slovakia from up above with an American YouTube channel

9. Pozrite si rebríček šiestich najzložitejších slovenských hradov

Väčšina vznikla v 12. a 13. storočí: Here’s 6 most complicated mediaeval Slovak castles

8. Slovenskí top kuchári chcú michelinské reštaurácie aj na Slovensku

Spustili petíciu, vláda reaguje: Top Slovak chefs launch petition to get Slovakia in prestigious restaurant guide

7. Vyberte sa na výlet na hrad Branč na západnom Slovensku

V Bratislave privítajú kráľa: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

6. Mečiar zaplatil Claudii Schifferovej, aby otvorila prvý úsek diaľnice D1. Bolo to v 90. rokoch

Diaľnica do Košíc nie je kompletná ani dnes. Vodiči si počkajú ešte roky: After 51 years of construction, Bratislava-Košice highway is still not complete

5. Bratislavou znie stále klasická hudba, bude aj Richard Müller

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

3. Hľadáte tip na ochladzujúci recept počas horúceho leta?

Na Slovensku (minimálne ) jeden taký je: How to make creamy Slovak cucumber salad

2. To, čo je pre mnohých horolezcov Everest, to predstavuje pre lekárnikov Salvator v Bratislave

Nájdete v nej unikátny nábytok: Bratislava's iconic Salvator pharmacy is being revived: Restorers are now at work

1. Slovenský symfonmický orchester je unikátny v tom, že vďaka polohe Bratislavy predstavuje križovatku kutlúr

Dirigent sa snaží, aby každý koncert bol prekvapením: Slovak music is little known to the world. A leading conductor wants to change that

