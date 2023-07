Demokrati sú pripravení iniciovať mimoriadnu schôdzu k pediatrom

Mimoparlamentný Hlas kritizuje, že situácia s pediatrami sa ešte nevyriešila.

BRATISLAVA. Nezaradení poslanci Národnej rady zo strany Demokrati sú pripravení iniciovať mimoriadnu schôdzu k situácii s pediatrami. Avizujú, že so zberom podpisov začnú hneď, ako dostanú konkrétny návrh riešenia. Uviedla to volebná líderka strany Andrea Letanovská.

"Situácia je akútna, musíme stabilizovať životné funkcie pediatrie," vyhlásila. Skritizovala lekárskych odborárov, ktorí nesúhlasia s návrhom na skrátenie ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach. Vyzvala ich, aby nevytvárali zbytočný konflikt, ktorý podľa nej problém zhoršuje.

Mimoparlamentný Hlas kritizuje, že situácia s pediatrami sa ešte nevyriešila. Za stranu to povedala jej podpredsedníčka Zuzana Dolinková. Poukázala na to, že riešenie sa neprijalo ani po rokovaní premiéra Ľudovíta Ódora s predsedom lekárskych odborárov Petrom Visolajským a odborníčkou rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elenou Prokopovou.

"Žiadne rozhodnutie pre riešenie kritickej situácie pediatrov stále neexistuje. (...) Stále platí doterajší stav - pediatri i rodičia zostávajú v neistote a finálne rozhodnutie nebolo stále prijaté," skonštatovala Dolinková.

Vyše 400 pediatrov podalo výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb. Odôvodnilo to okrem iného ich nedostatkom a preťaženosťou. Rezort zdravotníctva preto navrhol viaceré stabilizačné opatrenia. Chce napríklad skrátiť ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí, čo by sa podľa neho mohlo riešiť aj na mimoriadnej schôdzi parlamentu. S návrhom nesúhlasia lekárski odborári, podľa ktorých to preťaží nemocnice. Konkrétne návrhy má rezort ešte predstaviť premiérovi Ľudovítovi Ódorovi.