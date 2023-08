Za bitku dostal podmienku, za ultrazvuky už ide do väzenia. Synovec exšéfa parlamentu dostal päť rokov

Rozsudok si vypočuť neprišiel.

BRATISLAVA. Synovec bývalého a medzičasom zosnulého predsedu parlamentu Pavla Pašku (Smer) Branislav Paška pôjde do väzenia. Kým za brutálnu bitku v Košiciach spred takmer ôsmich rokov, do ktorej sa zapojil so svojimi bratmi, dostal podmienku, za manipuláciu tendra na kúpu ultrazvukov v roku 2013 pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura v Košiciach (UNLP) už pôjde za mreže.

Senát Najvyššieho súdu v Bratislave ho v utorok odsúdil za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní na päť rokov nepodmienečne v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Je to o dva roky nižší trest než mu v októbri 2021 vymeral sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici Ján Hrubala. Jeho rozsudok vtedy znel sedem rokov. Paška sa voči nemu odvolal.

Na vynesenie rozsudku Najvyššieho súdu synovec bývalého šéfa parlamentu neprišiel. "Je to jeho právo, ako obžalovaného. Využil ho," povedal v utorok predpoludním pri príchode na Najvyšší súd jeho advokát Sergej Romža. Na dodatočnú otázku, či sa bál, iba zopakoval, že využil svoje právo.

Paška sa však nezúčastnil ani na prvom pojednávaní na Najvyššom súde, ktoré bolo 6. júna tohto roku.