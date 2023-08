Prieskum: Viac ako polovica ľudí si myslí, že budúca vláda by nemala pokračovať v pomoci Ukrajine

Najviac proti pomoci sú voliči Smeru, SNS a Republiky.

BRATISLAVA. Viac ako polovica ľudí je za to, aby budúca vláda nepokračovala s pomocou Ukrajine. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre TV JOJ v termíne 24. až 28. júla 2023 na vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov, pričom mužov bolo 48,4 percenta a žien 51,6 percenta.

Otázka znela: „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine?“.

Podľa prieskumu 51,5 percenta opýtaných si myslí, že budúca nová vláda by nemala pokračovať s pomocou Ukrajine, pričom 37,3 percenta je presvedčených, že by určite nemala a 14,2 percenta, že by asi nemala.

Naopak, 43,2 percenta si myslí, že by mala v pomoci pokračovať, pričom 23,8 je presvedčených, že by určite mala a 19,4 percenta, že by asi mala a 4,7 percenta opýtaných to nevedelo posúdiť.

Z voličov strany Smer si až 89 percent opýtaných myslí, že nová vláda by Ukrajine po voľbách pomáhať nemala, a deväť percent, že by mala.

U voličov Progresívneho Slovenska si až 90 percent myslí, že nová vláda by aj po voľbách mala pokračovať v pomoci Ukrajine a iba deväť percent, že by nemala.

Voliči strany Hlas si v 47 percentách myslia, že nová vláda by Ukrajine pomáhať nemala a v 43 percentách, že by mala.

V koalícii OĽaNO a priatelia si 69 percent voličov myslí, že nová vláda by aj po voľbách Ukrajine pomáhať mala, 29 percent je presvedčených, že by pomáhať nemala.

Z hnutia Republika je až 92 percent opýtaných presvedčených, že nová vláda by už Ukrajine pomáhať nemala a iba deväť percent je za pokračovanie pomoci.

V strane SaS je za pomoc Ukrajine aj po septembrových voľbách 86 percent opýtaných, proti sa vyslovilo 12 percent. V KDH je za pomoc novej vlády Ukrajine 75 percent opýtaných, proti sa vyslovilo 18 percent.

Až 89 percent opýtaných voličov SNS je proti pomoci Ukrajine, kým osem percent by v pomoci pokračovalo. V maďarskej koalícii je proti pokračujúcej pomoci novej vlády Ukrajine 73 percent, súhlasí s ňou 27 percent. V strane Demokrati s pomocou novej vlády Ukrajine súhlasí 73 percent opýtaných, proti sa vyjadrilo 27 percent.

U mužov s pomocou novej vlády Ukrajine nesúhlasí 51 percent a súhlasí 45 percent. U žien s pomocou novej vlády Ukrajine nesúhlasí tiež 51 percent a súhlasí 42 percent.

Tí, ktorí si myslia, že budúca vláda by mala pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine sú podľa prieskumu nadpriemerne 18 až 33-roční muži, respondenti s VŠ vzdelaním, ľudia s trvalým bydliskom v Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji a občania slovenskej národnosti.

Vojna na Ukrajine