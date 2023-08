Advokát Kubina: Máme podozrenie, že v kauze čurillovcov nám nedali kompletné nahrávky

Vyšetrovatelia NAKA avizovali prokuratúre, že budú vyšetrovať Santusovú. Dnes ich za to stíhajú.

Známym vyšetrovateľom okolo Jána Čurillu oznámila nedávno policajná inšpekcia záver vyšetrovania ich vlastnej kauzy. Na 14. augusta stanovila termín záverečného preštudovania spisu, čo je zvyčajne posledný úkon predtým, než sa vyšetrovateľ rozhodne, či bude navrhovať podanie obžaloby na súd.

Advokát PETER KUBINA to označil za nový žáner politickej reklamy pred voľbami a navrhol niekoľko doplnení dokazovania.

"Celé toto vyšetrovanie sa len predstiera. Na aký účel? To sme videli na početných tlačových konferenciách, napríklad strany Smer. Som presvedčený, že keby v septembri neboli predčasné voľby, tak by sa to "vyšetrovalo" aj ďalší rok alebo aj dlhšie." hovorí v rozhovore Kubina, ktorý zastupuje Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu, Branislava Dunčka a tiež Róberta Magulu.

Rozhovor vznikol v utorok 1. augusta. Ešte pred jeho vydaním vyšetrovateľ z inšpekcie termín na záverečné preštudovanie spisu zrušil „z dôvodu potreby vykonania ďalších procesných úkonov“.

Aké úkony by ešte mali prebehnúť, nie je jasné. Je však možné, že by sa v prípade ešte mohlo dopĺňať dokazovanie.

V rozhovore sa dočítate prečo si právny zástupca čurillovcov myslí, že nemá k dispozícii všetky nahrávky z odposluchov

ako prebiehal výsluch Diany Santusovej

prečo prípad komplikuje, že jeho časti sú stále utajené

odkiaľ môže mať Smer nahrávky, ktoré púšťa na tlačovkách

ako vyšetrovatelia NAKA vopred avizovali krajskej prokuratúre zámer vyšetrovať ľudí z inšpekcie

či je Bernard Slobodník pripravený na to, že by mohol ísť do väzenia

Prípad čurillovcov je vo fáze preštudovania spisu, čo naznačuje zámer vyšetrovateľa navrhnúť podanie obžaloby. Čo sa vlastne za tie takmer dva roky vyšetrovalo a vyšetrilo?

Vyšetrovala sa nejaká imaginárna trestná činnosť, ktorá na jednej strane podľa tvrdení orgánov, hlavne prokuratúry, bola už na začiatku úžasne a nepriestrelne zdokumentovaná zvukovými záznamami. Na druhej stane to napriek tomu už trvá takmer dva roky.

Oproti východiskovému stavu sa v skutočnosti nevyšetrilo nič, čo by odôvodňovalo iný postup, než zastavenie trestného stíhania. Vyšetrovanie potvrdilo akurát to, že stíhanie je nedôvodné, ako už na jeho začiatku povedal krajský súd.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prípad čurillovcov inšpekcia uzatvára pred voľbami. V kauze sú ďalšie pochybnosti Čítajte

Okrem iného preto, že viacerí svedkovia nezávisle od seba potvrdili, že vyšetrovatelia mali isté podozrenia voči ľuďom z inšpekcie a reálne s nimi pracovali. Títo svedkovia to potvrdili spôsobom, že sami vyšetrovateľom takéto podozrenia odovzdali a opísali aj postup, akým k tomu došlo.

Týmto sa rozsypal príbeh o tom, že vyšetrovatelia okolo Jána Čurillu si podozrenia vymysleli len preto, aby mohli účelovo vyšetrovať a stíhať bližšie neurčených ľudí z inšpekcie.

Boli tieto svedecké výpovede zlomom vo vyšetrovaní?

Boli takým už veľmi evidentným zlomom, po ktorom už len slepý a hluchý nemôže nevidieť realitu. Nepriamych dôkazov nedôvodnosti obvinenia je však radovo viac.

Do spisu sme napríklad predložili asi desať úradných záznamov, ktoré boli riadne evidované a z ktorých je zrejmé, že podozrenia voči inšpekcii existovali a že vychádzali najavo postupne počas niekoľkých mesiacov. Bola o nich dokonca informovaná aj krajská prokuratúra.

Prebehlo k tomu dokonca osobné stretnutie medzi pánmi (Ľubomírom) Daňkom a Čurillom zo strany NAKA a pánmi (Rastislavom) Remetom a (Jurajom) Chylom zo strany krajskej prokuratúry. Zúčastnených ľudí zo stretnutia sme navrhli vypočuť ako svedkov, pretože ide o dôležitú okolnosť.

Pán Chylo však prípad čurillovcov dozoruje.