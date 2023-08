Mimo kamier Heger s Matovičom nekomunikujú. V boji o voliča to Demokrati skúšajú konfrontačne

Pre polovicu voličov OĽaNO sú Demokrati prijateľní.

BRATISLAVA. V čase, keď Eduard Heger ešte ani verejne neohlásil odchod z OĽaNO, už Igor Matovič vyhlasoval, že ak sa raz rozídu, urobia tak, aby boli „popri sebe silnejší“.

Líder OĽaNO ešte na jar tvrdil, že prvotná myšlienka o odchode jeho dovtedajšieho partnera počas siedmich predchádzajúcich rokov sa zrodila v jeho hlave. „Prišiel som s ideou, že pre Slovensko sa možno treba obetovať, že si treba možno odrezať vlastnú nohu,“ hovoril Matovič v marci.

Po piatich mesiacoch to v aktuálnych prieskumoch vyzerá tak, že obe strany - ako Matovičovo OĽaNO, tak Hegerovi Demokrati, sú pod hranicou zvoliteľnosti. OĽaNO si pritom samo skomplikovalo situáciu tým, že sa po prvý raz rozhodlo ísť do volieb spolu s Kresťanskou úniou a stranou Za ľudí ako oficiálne priznaná volebná koalícia. Na vstup do parlamentu tak potrebujú najmenej sedem percent hlasov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Koalície uspeli naposledy pred 20 rokmi. Prečo na ňu Matovič pristúpil so Záborskou a Remišovou? Čítajte

Z rozchodu s „noblesou a prianím všetkého dobrého“, ktorý vraj Matovič pôvodne očakával, sa uprostred kampane a pod vplyvom preferencií pod hranicou zvoliteľnosti čoraz častejšie stáva vyhraňovanie sa voči sebe a pritvrdzovanie vo výrokoch.