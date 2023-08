So zákazom nedeľného predaja najviac súhlasia voliči Republiky, najmenej PS

Viac ako polovica ľudí nesúhlasí so zákazom nedeľného predaja.

BRATISLAVA. Takmer 64 percent ľudí nesúhlasí so zákazom nedeľného predaja a takmer 33 percent zastáva názor, že budúca vláda by takýto predaj mala zakázať.

Bezmála štyri percentá ľudí sa k otázke, či by vláda mala alebo nemala zakázať nedeľný predaj, nechcelo vyjadriť alebo to nevedeli posúdiť.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ, na ktorom sa zúčastnilo tisíc respondentov. Zber dát bol realizovaný v období od 24. júla do 28. júla.

Voliči OĽaNO zákaz nechcú

So zákazom nedeľného predaja najviac nesúhlasia voliči hnutia Progresívne Slovensko, až 84 percent z nich so zákazom nesúhlasí alebo tvrdí, že vláda by asi nemala zakázať nedeľný predaj.

Nasleduje strana Demokrati, ktorej 80 percent voličov so zákazom nesúhlasí a strana Sloboda a Solidarita so 75 percent nesúhlasiacimi voličmi. V prvej päťke sa umiestnili aj voliči strany Aliancia - 74 percent nesúhlasiacich a strana Hlas - sociálna demokracia - 71 percent.

Z prieskumu taktiež vyplýva, že voliči koalície OĽaNO a priatelia, ktoré zákaz nedeľného predaja v Národnej rade presadzovalo, viac nesúhlasia ako súhlasia so zákazom. Za zákaz je 36 percent opýtaných, no 64 percent ho nepodporuje.

So zákazom nedeľného predaja najviac súhlasia voliči hnutia Republika - 49 percent, zároveň 49 percent ich voličov so zákazom nesúhlasí. Nasleduje hnutie Sme rodina, ktorých 46 percent voličov súhlasia so zákazom a Kresťanskodemokratické hnutie - 38 percent súhlasiacich.

Viac nesúhlasia muži

So zákazom nedeľného predaja nesúhlasia viac muži (69 percent) ako ženy (60 percent). Taktiež s ním nesúhlasia ani respondenti vo veku 18-33 rokov - 68 percent a opýtaní vo veku 66 a viac rokov - 66 percent. Naopak, zákaz nedeľného predaja by najviac uvítali respondenti vo veku 50-65 rokov - 36 percent a vo veku 34-49 rokov - 34 percent.

So zákazom taktiež nesúhlasia respondenti s vysokoškolským vzdelaním, ktorých je až 73 percent, opýtaní so stredoškolským vzdelaním s maturitou - 62 percent. 61 percent respondentov s učňovským vzdelaním bez maturity je taktiež proti zákazu nedeľného predaja, naopak, 36 percent týchto respondentov by zákaz uvítalo, čo je najviac zo spomínaných troch kategórii dosiahnutého vzdelania.

So zákazom ďalej nesúhlasia ani respondenti Bratislavského kraja, ktorých je 79 percent, nasleduje Trnavský kraj - 69 percent, Košický kraj - 67 percent a Banskobystrický kraj - 64 percent.

Zákaz nedeľného predaja by si najviac vedeli predstaviť opýtaní z Trenčianskeho kraja - 42 percent, Prešovského kraja - 40 percent, Žilinského kraja - 38 percent a Nitrianskeho kraja - 36 percent.

So zákazom nedeľného predaja zároveň nesúhlasí 64 percent respondentov slovenskej národnosti, naopak viac súhlasiacich je maďarskej národnosti - 36 percent.