Editke liek nemocnica podala, ale VšZP ho nezaplatila, vraví Havelková z poisťovne

Mŕtve duše majú všetky poisťovne, vraví Havelková.

BRATISLAVA. Odvolanie šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Richarda Strapka pre vysoký a stále rastúci dlh, nepatrný príspevok na operáciu Dagmar Krammerovej z Levíc, ktorej tumor vytláčal oko, či otáľanie so zazmluvnením najnovšej nemocnice na bratislavských Boroch.

Na najväčšiu a štátnu VšZP sa v poslednom období valí jedna kritika za druhou. Denník SME preto oslovil podpredsedníčku predstavenstva tejto poisťovne BEATU HAVELKOVÚ, aby vysvetlila, čo sa v nej deje a či sa majú poistenci VšZP báť, že pre dlhy sa im zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Havelková po odvolaní Strapka v podstate riadi VšZP spolu s členom predstavenstva Ľubomírom Kováčikom.

Havelková v rozhovore pre SME hovorí prečo sa VšZP rozhodla preplatiť operáciu Krammerovej až po tom, ako skoro oslepla,

prečo má VšZP problém zazmluvniť nemocnicu Penty na bratislavských Boroch,

prečo má štátna poisťovňa taký vysoký dlh,

v akej fáze je momentálne prípad Editky,

prečo z VšZP odchádzajú poistenci a zároveň má toľko mŕtvych duší,

či sa majú poistenci VšZP báť, že sa im pre dlh poisťovne zhorší dostupnosť liečby.

V stredu bola v nemocnici na Boroch operovaná Dagmar Krammerová z Levíc, ktorá mala za ľavým okom tumor. Prečo jej VšZP preplatila operáciu až po tom, ako takmer oslepla?

Otázka nie je úplne správne položená. Pacientku začiatkom júla alebo koncom júna vyšetril pán doktor na Boroch. Určil, že v jej prípade nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ďalej ju riešil ambulantne a neskôr ju objednal na operáciu.

Zároveň poistenkyňa požiadala VšZP o príspevok. Poistenec oň môže požiadať v prípade, ak mu bude zdravotná starostlivosť poskytnutá v zariadení, ktoré nemá zmluvu s VšZP. Tento príspevok je nastavený na maximálne 200 eur ročne. Keď oň požiadala pani Krammerová, tak jej bol schválený v maximálnej výške.

Okrem toho sa posudzuje neodkladnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá má byť poistencovi v nezmluvnom zdravotníckom zariadení poskytnutá. Ak poisťovňa posúdi danú starostlivosť ako neodkladnú, tak ju uhradí.

V takom prípade daná nemocnica posiela do 24 hodín od indikovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti žiadosť do zdravotnej poisťovne. Tá musí do 24 hodín zareagovať, či ju uhradí, alebo nie.

Nemocnica Bory požiadala v utorok 1. augusta ráno o preplatenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre pani Krammerovú. Na jej žiadosť sme reagovali a v dopoludňajších hodinách sme ju schválili. Operáciu hradíme v plnej výške. Preto druhého augusta už podstúpila zákrok.

Treba tiež povedať, že keď sa objaví pacient, ktorý ide do Borov, tak ho vieme odkloniť aj do iného zdravotníckeho zariadenia.

Ak sa bavíme o onkologických zariadeniach tak tu v Bratislave máme Onkologický ústav svätej Alžbety a Národný onkologický ústav, ktoré vedia poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Časť pacientov tam bola aj presunutá.

Lenže pani Krammerová dala 19. júna VšZP požiadavku, aby jej odporučila iné zmluvné zdravotnícke zariadenie, keďže s Bormi nemá zmluvu. Dodnes však na to nedostala odpoveď. Dostala sa tak do patovej situácie. Na operáciu v Boroch ste jej dali 200 eur a na druhej strane ste jej neposkytli žiadnu alternatívu k nemocnici Penty. Prečo?

Jej operatér a zároveň lekár, v ktorého starostlivosti v minulosti bola, prešiel do Borov. Bol tam problém, že ona preferovala svojho pôvodného lekára.