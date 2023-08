Na väčšine Slovenska hrozia vo štvrtok večer a v piatok búrky, varujú meteorológovia

Vyskytnúť sa môžu aj krúpy.

BRATISLAVA. Na väčšine územia hrozia vo štvrtok večer a v piatok (4. 8.) búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Výstraha je vydaná pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský kraj , tiež pre väčšinu Žilinského kraja. Tiež pre okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec.

Výstrahy by mali začať platiť vo štvrtok od 21.00 h. V prípade dotknutých okresov v Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji sú vydané v piatok do 12.00 h, v prípade Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja v piatok do 18.00 h.

SHMÚ v týchto oblastiach upozorňuje na malú pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou spravidla od 20 do 40 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.