Američan spoznáva, aké to je používať slovenské zdrobneniny pri dospelákoch

Príbehy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Slovák pracoval pre NFL. Dnes plánuje návrat domov

Vlado Lackovič odchod do USA neplánoval, no život v New Yorku si obľúbil: From Nitra to the Big Apple and back – why one Slovak wants to come home and help his country

9. Ukrajinsko-slovenský piknik láka do slovenského Ríma, Dračie dni zas do rozprávkového zámku

Tým víkendový výber podujatí vôbec nekončí: Weekend: Potlucks, picnics, and the past

8. Ilavské bistro našla spôsob, ako zapojiť iných do pomoci ľuďom s ťažkým osudom

Tri dobré správy zo Slovenska: Slovak choir conquers the world, wins two medals in Asia

7. Šermiarstvo či renesančné bojové umenia ovládnu bratislavské Staré Mesto

Tipy na aktivity v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani euro: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

Smolenický zámok. (zdroj: smolenice.sk)

7. Extrémisti z ĽSNS majú svoje dni za sebou. Nahradili ich iní, prešpekulovanejší

Scenár zo Španielska Slovensko pravdepodobne nenapodobní: Republika is not the only one blowing the dog whistle of the far right

5. V Sade Janka Kráľa bude vegánsky piknik. Alebo preferujete koncert obľúbenej bratislavskej kapely?

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

4. Experiment ako žiadny iný: Dočasne zaplavili lesy pri Bratislave

V čom boli nedávne záplavy v Dobrohošti iné? Record-breaking flood tests near Bratislava

Stanica káblovej lanovky Chleb. (zdroj: TASR - Daniel Stehlík)

3. V Terchovej majú ťavu aj dinosaura na úteku, povedia vám vo vlaku

Terchová láka aj Izraelčanov. Dostať sa sem dá za pár hodín rannými vlakmi z Bratislavy: How to spend a perfect day in Terchová, without much effort

2. Šoféri sú veľkou hrozbou pre cyklistov, podobne ako bratislavské cesty

Svet sa napriek kvíleniu vodičov posúva od áut k bicyklom, píše Brit žijúci na Slovensku: Slovakia is busy building cycle paths. Why?

1. "Dobré ránko, zlatúšikovia. Vyspinkali ste sa do ružovučka?"

Množstvo zdrobnenín používaných dospelými na Slovensku Američana prekvapilo: Slovak Matters: Baby talk is also for adults

