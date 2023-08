Víkendový výber: V každom príspevku videl dôkaz lásky. Aký je život so stalkerom?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! O svoju skúsenosť so stalkingom a boji, ktorý proti nemu podnikla, sa podelila v rozhovore s reportérkou Soňou Jánošovou Olívia Strelková. Opisuje, kedy, prečo a ako dlho ju stalker prenasledoval, kedy sa rozhodla brániť a ako prebiehali súdne spory a pridáva aj odporúčania pre obete a ich okolie.

Ako herca ho vídať často, no nedáva veľa rozhovorov. Nemá to rád. Hovorí pomaly, rozvážne a s upreným pohľadom. Chvíľami sa až nechce veriť, že je to ten istý Tomáš Maštalír, ktorý predvádza komické výstupy v aktuálnom seriáli Tomáš a Diana. Aj to viedlo reportéra Daniela Bernáta k otázke, či rád hráva postavy, ktoré sú vzdialené jeho osobnostnému naturelu. Ako odpovedá, sa dočítate v rozhovore. Prinášame aj recenziu na novú slovenskú komédiu Nikdy nehovor nikdy, v ktorej hrá hlavnú úlohu a ktorá len pred niekoľkými dňami vstúpila do kín.

V byte, kde ju polícia našla nehybnú a vyhlásila za mŕtvu, bývala Sinéad O'Connor sotva týždeň. Na juh Londýna sa vrátila po dlhých rokoch života v Spojených štátoch. Chcela začať nanovo a nahrať čerstvé piesne. Reportérka Kristína Kúdelová ponúka pohľad na život a tvorbu speváčky, ktorá zomrela náhle vo veku 56 rokov.

Prinášame Vám aj pohľad na najlepších mladých slovenských maliarov aj s fotogalériou ich diel, novinky z vedy aj tipy na kultúrne zážitky na nasledujúce dni.

Maštalír: Ambíciou nebolo robiť rehotavú komédiu cez ružové okuliare

Tomáš Maštalír. (zdroj: NUNEZ NFE)

Napriek viac ako dvadsaťročnej kariére a tomu, že navonok pôsobí suverénne, priznáva, že pri práci stále pociťuje aj pochybnosti. Zvlášť pri projektoch, ktoré majú diváka zabávať. Vtedy sa však ukáže, aký dôležitý je celý tvorivý tím. A tiež majstrovstvo herca, ktorý by mal vedieť „reagovať na danú situáciu a zariadiť sa“, hovorí herec Tomáš Maštalír.

„Nemám vo zvyku hľadať v postavách samého seba, skôr sa snažím postave prispôsobiť. Nasimulovať si v sebe jej situáciu, aby som ju vedel pochopiť a precítiť,“ hovorí. Momentálne hrá hlavnú úlohu v novej vzťahovej komédii Nikdy nehovor nikdy.

„Urobiť dobre akýkoľvek žáner je kumšt,“ myslí si. „V žiadnom prípade to neberiem ako umelecky menejcenný žáner. No ak sa ma pýtate ako diváka, tak keby som mal čas iba jeden večer a v ponuke by bolo niekoľko filmov rôznych žánrov, asi by som si na prvom mieste nevybral vzťahovú komédiu,“ dodáva.

V rozhovore sa dočítate aj, na základe čoho prijíma úlohy, aké herecké impulzy mu priniesla úloha v novej vzťahovej komédii Nikdy nehovor nikdy, prečo to nie je „rehotavá komédia cez ružové okuliare“, ako rieši svoje pochybnosti aj prečo verejne vystupoval na podporu generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku po tom, ako ministerka kultúry prijala jeho demisiu.

Kostková a Maštalír ťahajú film, ktorý nepatrí do kategórií treba vidieť

Tomáš Maštalír a Tereza Kostková v hlavných úlohách filmu Nikdy nehovor nikdy. (zdroj: Bontonfilm)

Ona sa volá Naďa. Má dve deti a vedie kurz jogy. On je Peter. Vedie firmu, ktorá sa venuje ošetrovaniu stromov. Tiež má dve deti. A obaja majú spoločné najmä to, že sa práve rozviedli. Hneď po tom na seba natrafia.

Peter mal manželku, ktorá ako lekárka odchádzala na dlhý čas často preč. Do Afriky. Naďa mala manžela záletníka, ktorý uprednostňuje milenky pred deťmi a po rozvode má problém platiť alimenty.

Naďa je teda vo finančných ťažkostiach. Peter zase v zdravotných. Aby mu nemuseli operovať chrbát, musí cvičiť. Joga by mu mohla pomôcť. A tak po prvom nešťastnom stretnutí s Naďou na ňu natrafí znovu, už v trochu lepšej situácii – pri cvičení jogy.

A čo bolo ďalej? V kinách je nová slovenská vzťahová komédia Nikdy nehovor nikdy.

Stalker jej písal, že ak sa nespamätá a neprizná lásku k nemu, zomrie

Olívia Strelková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Spolužiak zo strednej školy ju prenasledoval niekoľko rokov. Zneužíval kontá priateľov, prenasledoval ju v práci, manipuloval okolie a zaplavoval ju správami.

Keď podávala trestné oznámenie, kópie jeho e-mailov a správ zabrali viac ako tisíc strán.

„Niekedy to boli vyznania, v ktorých mi písal, ako pre nás zaobstaral krásny byt s výhľadom a letenky na dovolenku. Inokedy plánoval môj únos a znásilnenie,“ vraví Olívia Strelková, ktorá sa rozhodla bojovať súdnou cestou.

„Mala som pocit, že som neustále sledovaná. Môj stalker mi písal správy, e-maily, kontaktoval moje okolie, zneužíval dôveru spoločných priateľov, aby sa dostal k informáciám o mne, stával mi pred domom a chodil za mnou do práce. Bolo to veľmi intenzívne. Vždy, keď som vyšla z domu, poobzerala som sa, či tam náhodou niekde nie je. Pocit, že si človek musí dávať pozor na každý svoj krok, je veľmi vyčerpávajúci. Zmenila som osobné aj pracovné telefónne číslo, zmenila som prácu a bol to jeden z dôvodov, prečo som sa presťahovala,“ opísala, ako vyzeral jej život, keď bola vystavená stalkingu.

Netušila, že sa v piesni Nothing Compares 2U rozplače. Ľutovať Sinéad O'Connor je už zbytočné

Sinéad O´Connor v klipe k piesni Nothing Comperes 2U. (zdroj: YOUTUBE)

Posledné mesiace bolo okolo nej ticho. Zvyčajne bola veľmi aktívna a otvorená na sociálnych sieťach, fanúšikovia až prestali veriť, či si ich spravuje sama.

Som to ja, upokojila ich Sinéad O´Connor len celkom nedávno.

Aj by sa im prihovárala častejšie, necítila sa však vo forme. Aby to dokázala, obrátila objektív na seba a bez rozpakov povedala: veď sa pozrite, ako strašne vyzerám.

Kto sú najlepší mladí slovenskí maliari? Pozrite si diela finálovej dvadsiatky

Vlani vyhral Ján Bátorek so svojím obrazom Sídliskový chlapec. (zdroj: Nadácia VÚB)

Myslí si, že vďaka víťazstvu v súťaži Maľba môže vystavovať v galériách, v ktorých by vystavovať aj chcel. „Pomohlo mi to zviditeľniť sa na umeleckej scéne a zabezpečiť svoju rodinu v týchto časoch,“ hovorí Ján Bátorek, ktorý sa stal víťazom Maľby 2022.

Taktika, ako sa dopracovať k oceneniu, však podľa neho nemá zmysel. „Maliari by mali myslieť najmä na to, aby ostali sami sebou. Každý z nás je jedinečný a individuálny, a to je podstatou všetkého,“ dodáva.

Vlani sa dočkal víťazstva so svojím obrazom Sídliskový chlapec po tom, ako sa už v predošlých dvoch ročníkoch súťaže dostal do finále.

Aj medzi tohtoročnými finalistami je už niekoľko takých, ktorí sa už v minulosti dostali do najužšieho výberu alebo dokonca získali druhé, či tretie miesto. Medzinárodná porota expertov na výtvarné umenie však vybrala spomedzi viac ako stovky prihlásených talentov do finálovej dvadsiatky až dvanásť debutantov.

Pozrite si ich diela.

Webbov teleskop oslávil narodeniny dych berúcimi zábermi

Prvý výročný obrázok z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba agentúry NASA zobrazuje Rho Ophiuchi, najbližšie hviezdne jasle k Zemi. (zdroj: NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI))

Webbov teleskop robí vedu vo vesmíre už viac ako rok. Svoju oficiálnu misiu započal minulý rok v júli.

Vedci jeho prvé narodeniny oslávili niekoľkými pôsobivými zábermi a objavmi. Webbov teleskop napríklad odhalil najvzdialenejšiu aktívnu čiernu dieru, ale tiež uhlík v období po veľkom tresku, keď ešte nemal existovať.

V článku sa dočítate aj o tom, odkiaľ môže pochádzať kozmický prach, kde sa nachádza najvzdialenejšia čierna diera, kde sa vzala vodná para v systéme, kde vznikajú planéty ako Zem či ako Webb narušil predstavy o ľahkých prvkoch a ranom vesmíre.

Vyzerá ako obrovský lamantín. Vedci možno objavili kosti najťažšieho živočícha na svete

Rekonštrukcia Perucetus colossus v jeho pobrežnom prostredí. Odhadovaná dĺžka tela je približne 20 metrov. (zdroj: Alberto Gennari)

V tomto rohu sa nachádza vráskavec obrovský, ktorý váži až 190 ton. Tento gigant, ktorý stále pláva v oceánoch, je aktuálnym držiteľom titulu najťažšieho živočícha, aký kedy na Zemi existoval.

A v tomto rohu je súper, obrovský morský cicavec, ktorý vyhynul pred miliónmi rokov. Fosílie kostí tohto pradávneho leviatana, ktoré nedávno vykopali v peruánskej púšti, naznačujú, že mohol vážiť až 340 ton, čím spochybnil status vráskavca obrovského ako najťažšieho živočícha.

Keď Alberto Collareta prvýkrát uvidel stavce vyhynutého zvieraťa veľkosti balvana, nemohol uveriť tomu, čo vidí. Rozmýšľal, ako sa taký veľký tvor vôbec mohol pohybovať.

Kultúrne tipy

Letné kino na terase obchodného domu Prior v Bratislave hrá až do konca augusta. (zdroj: Peter Konečný)

V Piešťanoch bude znieť džez, ktorý by sa páčil aj Dodovi Šošokovi. Kam za kultúrou od 4. do 11. augusta?

Víkendový recept

Pistáciová bábovka. (zdroj: Tortyodmamy.sk / vikulda)

Sú zelené, zdravé a chutné. Vyskúšajte pistáciové dobroty, ktoré potešia nielen oči.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.