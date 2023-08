Ďuriš Nicholsonová: Nedávalo by mi zmysel, keby ma Demokrati na tlačovkách nechceli (rozhovor)

Nicholsonová je jednou z najskúsenejších političiek kandidátky Demokratov.

"Makáme o sto dvesto," tvrdila LUCIA ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (Jablko) koncom júla na Instagrame. Nehovorila však o svojej kampani k čoraz bližším voľbám, v ktorej ju vôbec nevidieť.

"Vám poviem, že kopať do tých skál a kameňov je riadna rehoľa. A to chcem len levanduľu vysadiť," dopísala k fotografií s krompáčom v ruke. Okopáva na nej priedomie chalupy v Banskej Štiavnici.

Nicholsonová je síce jedna z najskúsenejších a najznámejších političiek kandidátky Demokratov, v kampani strany Eduarda Hegera vôbec nevystupuje. Demokratov vedie do volieb menej poznateľná bývalá politička Za ľudí Andrea Letanovská.

V rozhovore pre SME vysvetľuje, či sa jej zdá byť je pozícia v kampani Demokratov štandardná, či ju nepozývajú na tlačové konferencie a čo vlastné robí v čase, keď iní viditeľne kampaňujú.

V rozhovore sa dozviete: či by mala byť Lucia Ďuriš Nicholsonová viditeľnejšia v kampani Demokratov,

či ju nepozývajú Demokrati na tlačovky alebo účasť odmieta sama

čo robí počas letnej kampane, v ktorej ostatní intenzívne lákajú voličov

koľko musí strana Eduarda Hegera získať v prieskumoch, aby neodstúpila z volieb.

Minimálne od predstavenia kandidátok začiatkom júla vás v kampani nevidieť. Kde ste sa stratili?

Medzi stranami Jablko a Demokrati, povedala by som, že nie je nejaký vzťah. Už keď sme rokovali o našich miestach na kandidátke, bolo nám jasne povedané, že Demokrati už majú svoju stratégiu.

Tým, že sme ako strany nesfúzovali, bolo to podané tak, že prichádzame v čase, keď už mali volebnú stratégiu hotovú a to chápem. Aj nám to vyhovovalo v tom, že našou ústrednou témou je štrukturálna reforma regiónov - teda prenos kompetencií a peňazí na regióny. My sme sa rozhodli komunikovať v našej kampani iba túto tému.

Hovoríte, že je to pochopiteľné. Demokrati ale mali celkom pompézne tlačovky, kde prezentovali spoluprácu s vami aj Jablku blízkym Jozefom Mihálom. Príde vám štandardné, že mesiac a pol Demokrati nezhodnocujú kapitál politických osobností, ktoré sami predstavili? Je problém u vás alebo u nich?

Táto otázka asi viac patrí Demokratom, lebo mne sa ťažko vyjadruje k môjmu vlastnému kapitálu. Ja robím, čo môžem, a neprojektujem tlačovky Demokratov.

Vy by ste na nich chceli byť?

Ako som povedala, našou témou je štrukturálna reforma regiónov a tá úplne nezaznieva v kampani Demokratov.

Ak by prišlo pozvanie od Demokratov na nejakú tematicky zaujímavú tlačovku, ku ktorej by som cítila, že k nej mám čo povedať, tak by som samozrejme určite išla.

Zatiaľ vás nepozvali na tlačovku?