Generálna prokuratúra odmieta, že by v prípade Kaliňáka rozhodla bez spisu

Prokuratúra tvrdí, že mala kompletnú overenú fotokópiu vyšetrovacieho spisu.

BRATISLAVA. Generálna prokuratúra dôrazne odmieta, že by námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák rozhodoval o zrušení obvinenia exministra vnútra Roberta Kaliňáka bez spisového materiálu.

Ako sa uvádza v stanovisku prokuratúry, Najvyšší súd poskytol generálnej prokuratúre za účelom vybavenia návrhov obvinených kompletnú overenú fotokópiu vyšetrovacieho spisu.

Podľa stanoviska Úradu špeciálnej prokuratúry k zrušeniu obvinenia bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka podľa paragrafu 363 Trestného poriadku pristúpil netrestný námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák buď bez toho, aby mal k dispozícii vyšetrovací spis (stalo by sa tak prvýkrát v histórii), alebo mohol do vyšetrovacieho spisu nahliadnuť priamo na súde (stalo by sa tak zrejme prvýkrát v histórii). Spis k prípadu sa totiž podľa Úradu špeciálnej prokuratúry momentálne nachádza na Najvyššom súde.

„Môžeme potvrdiť, že po rozhodnutí Najvyššieho súd zo dňa 14. júna 2023 o zamietnutí sťažnosti prokurátora proti uzneseniu súdu prvého stupňa o odmietnutí obžaloby a vrátení vecí do prípravného konania, do dnešného dňa nebolo toto uznesenie tunajšiemu úradu spoločne s vyšetrovacím spisom doručené. Originál vyšetrovacieho spisu sa preto aj v súčasnosti stále nachádza na Najvyššom súde," uviedla špeciálna prokuratúra.

Námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák, konajúc v mene generálneho prokurátora vyhovel návrhu obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka a v kauze „dorovnávania platu" bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho zistiac porušenie zákona v jeho neprospech, zrušil právoplatné uznesenie vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, zo dňa 1. februára 2023, a to v časti, v ktorej bolo obvinenému vznesené obvinenie pre zločin podplácania spáchaného formou účastníctva ako organizátor, informovala o tom v pondelok 7. augusta hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Preskúmaním veci boli podľa nej zistené závažné pochybenia, ktoré nebolo možné napraviť iným spôsobom a ktoré odôvodňovali zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní. Naopak, v prípade podnikateľa Jozefa Brhela nebolo jeho žiadosti o zrušenie obvinenia vyhovené.