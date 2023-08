Šikuta: Možnosť, že sa budova Najvyššieho súdu zbúra, vypadla. Jeho podobu necháme na architektoch

Ministerka sa podľa neho pokúša o nebezpečný precedens na Ústavnom súde.

Na Najvyšší súd sa v nasledujúcich mesiacoch a rokoch zrejme presunú všetky veľké kauzy, ktoré dnes prerokúva špecializovaný súd. Môže to byť problém, signalizuje predseda súdu JÁN ŠIKUTA.

Najvyšší súd dnes nemá žiadnu veľkú pojednávaciu miestnosť, do ktorej by sa procesy v prípadoch Dobytkár či Mýtnik vôbec zmestili. Súd je dnes roztrúsený v štyroch rôznych budovách, z ktorých si dve prenajíma. Pôvodná budova na Župnom námestí zatiaľ chátra a čaká na opravu. V nasledujúcom období sa má rozhodnúť, čo s ňou bude, ale aj to, kam by sa veľké kauzy zatiaľ mohli presunúť.

V apríli ste mali stretnutie s Davidom Campbellom, sudcom amerického federálneho súdu, ktorý prišiel na Slovensko. Nečudoval sa, že Najvyšší súd je roztrúsený na štyroch miestach v Bratislave?

Stretnutie bolo len jedným zo segmentov návštevy pána Campbella, no mali sme tu aj návštevy, ktoré našu situáciu ukázali oveľa bližšie. Tento rok sme napríklad usporiadali zasadnutie predsedníctva Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie, kde som podpredsedom. Túto možnosť som využil na to, aby som kolegom ukázal našu pôvodnú budovu na Župnom námestí, ktorá je aktuálne prázdna.

Ako reagovali?

Vyjadrili pochopenie, že budovy treba z času na čas rekonštruovať. Takýto stav by však mal byť skutočne len veľmi dočasný. Najvyšší súd reprezentuje tretiu moc v štáte a mala by sa mu preto venovať aj náležitá pozornosť.

Je to v zahraničí lepšie? Jedenásť rokov ste boli sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva a situáciu viete porovnať zrejme aj vďaka pôsobeniu v spomínanej sieti európskych najvyšších súdov.

Závisí to najmä od tradícií a kultúry danej krajiny. Zhrnúť sa to možno dá tak, že najvyššie súdy, alebo súdy vo všeobecnosti, sú zvyčajne v budovách primeraných tomu, aké postavenie majú súdy v danej krajine. V krajinách západnej Európy, ale aj v niektorých krajinách jej východnej časti, sú to obvykle historické časti miest.