Ako si vybrať dobrú reštauráciu na dovolenke?

Radia šéfkuchári a cestovatelia

Pomalá obsluha, nedovarené cestoviny či vysušené mäso. Takýmto reštauráciám sa chce každý vyhnúť. Doma zväčša máte lokál, kde sa cítite príjemne a s jedlom aj obsluhou ste spokojní. Ako nájsť takéto miesto na dovolenke?

Podľa čoho spoznáte, že si nesadáte "vedľa"? Aby večer v reštaurácii spríjemnil výlet, je dobré sa vopred pripraviť a neísť úplne naslepo. Prečítajte si, ako to na dovolenke robia skúsení cestovatelia a šéfkuchári.

V ankete sa dočítate Ako si vyberá reštauráciu na dovolenke šéfkuchár Michal Konrád,

cestovateľ Martin Hanzel,

šéfkuchár Juraj Hruška,

cestovateľka Janka Schweighoferová.

Michal Konrád, šéfkuchár, Bao Brothers

Vo všeobecnosti, keď idem do akejkoľvek reštaurácie, tak sa ju snažím navnímať pocitovo. Ako na mňa pôsobí, a to od okamihu, keď vstúpim do vnútra. Samozrejme, aj z vonku by mala pôsobiť príjemne, v rámci možností. Taktiež rozlišujem, v akom kúte sveta som. Keďže napríklad v juhovýchodnej Ázii či Indii a podobných krajinách si na výzor podniku veľmi nepotrpia. Väčšinou ju však vlastnia tí istí ľudia, ktorí jedlo pripravujú a veľa krát sa ocitnete aj u nich doma. Jedlo je zväčša vynikajúce, aj napriek tomu, že výzor tomu nenasvedčuje. U nás v Európe si na to viac potrpíme, takže veľa napovie to, ako reštaurácia vyzerá. Pokiaľ je špinavá a zanedbaná, tak je otázka, ako vyzerá kuchyňa, v ktorej jedlo pripravujú.