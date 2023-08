Je dvadsaťpäť eur dosť na odradenie zneužívateľov urgentov? Ani nie, vravia ich primári

Poplatok za pohotovosť má stúpnuť na päť eur.

BRATISLAVA. Kto príde bezdôvodne na pohotovosť alebo urgent, siahne si hlbšie do vrecka. Ministerstvo zdravotníctva s odborníkmi z oblasti pediatrie a ústavnej zdravotnej starostlivosti chce zakročiť proti zneužívateľom pohotovostí a urgentov, ktorí ich zahlcujú. Predlžujú sa tak čakacie lehoty a preťažujú sa slúžiaci lekári a sestry.

Ministerstvo a experti si myslia, že odľahčiť pohotovosti a urgenty sa podarí zvýšením poplatkov.

Na pohotovosti sú to v súčasnosti dve eurá a po novom by mal byť päť. Na urgente je desať a mal by stúpnuť na dvadsaťpäť eur. V prípade, že pacient pôjde po ošetrení na hospitalizáciu alebo strávi na vyšetreniach najmenej dve hodiny, mal by sa mu poplatok vrátiť.

"Predpokladáme, že dôjde k poklesu pacientov," povedal po utorňajšom okrúhlom stole na ministerstve zdravotníctva Marian Petko, šéf Asociácie nemocníc Slovenska. Organizácia združuje najmä menšie a stredne veľké nemocnice.

Šéf asociácie podotýka, že podľa štatistík, ktoré má jeho organizácia k dispozícii, až tridsať percent ľudí, ktorí prichádzajú na ambulantnú alebo nemocničnú pohotovosť, ju zneužíva.

Akademická debata

Ide však zatiaľ len o návrh. Ministerstvo ho musí najskôr predložiť na schválenie vlády a potom parlamentu. Keďže na budúci mesiac sú predčasné parlamentné voľby, viacerí odborníci pochybujú, či sa toto opatrenie podarí schváliť ešte pred nimi.

Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský si preto myslí, že ide skôr o akademickú debatu.

Napriek tomu v dôsledku súčasných hromadných výpovedí detských lekárov zo služieb na pohotovostiach hrozí v najbližších mesiacoch nielen ich kolaps, ale ešte väčšia preťaženosť nemocničných urgentov.

Je preto aktuálna otázka, či je poplatok dvadsaťpäť eur za urgent dostatočný na to, aby zabránil jeho zneužívanie.

Denník SME s touto otázkou oslovil siedmich primárov urgentov v najväčších slovenských nemocniciach. Do uzávierky odpovedali traja.

Na pohotovosť sa chodí, ak sa človeku náhle zhorší zdravotný stav, ale nie je v ohrození života. Napríklad u detí je to stúpajúca teplota.