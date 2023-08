Gašpar bol pre Smer vždy mimoriadne dôležitý. Čo jeho zadržanie spôsobí strane? (otázky a odpovede)

Bývalý policajný šéf kandiduje z deviateho miesta.

BRATISLAVA. Robert Fico hovorí o ďalšom obvinení Tibora Gašpara , že ide o snahu poškodiť Smer krátko pred voľbami. V skutočnosti môže aféra strane priniesť ešte viac hlasov.

Napriek početným stíhaniam nielen bývalých nominantov strany, ale donedávna aj členov vedenia Smeru, Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, strana voličov nestráca. Smer má v prieskumoch najvyššiu podporu za posledné tri roky.

Denník SME odpovedá na hlavné otázky, ktoré zo zadržania a obvinenia Tibora Gašpara vyplývajú.

1. Prečo môže zadržanie Gašpara skôr prilákať než odohnať voličov Smeru?

Ak by boli voliči Smeru citliví na kauzy členov, nominantov a ďalších spriaznených ľudí so stranou Roberta Fica, prejavovalo by sa to aspoň nárazovým poklesom ich priazne v prieskumoch agentúr.

Najnižšiu podporu mal Smer v októbri 2020, teda pol roka po parlamentných voľbách, keď strane agentúry merali od 8,3 percenta (AKO) po 9,5 percenta (Focus).

Pokles bol vyvolaný najmä vnútorným rozkolom, ktorý vyvrcholil odchodom dvojky strany Petra Pellegriniho a tiež Denisy Sakovej, Erika Tomáša a ďalších známych aj menej známych politikov Smeru do novej strany Hlas.

Práve na jeseň 2020 polícia postupne zadržala viacerých nominantov predošlých vlád Smeru, vrátane bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa, vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a v novembri napokon aj bývalého policajného prezidenta Gašpara.