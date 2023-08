Na Gašpara a Bödöra vytiahli ďalšie kauzy. Polícia pri nich spomína blízky koniec podľa Biblie

BRATISLAVA. „Teraz prišiel koniec pre teba. Pošlem na teba svoj hnev; budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a privodím na teba všetky tvoje ohavnosti,“ píše sa v siedmej kapitole knihy proroka Ezechiela v Starom zákone. Volá sa Blízkosť konca.

Na túto časť Biblie odkazuje piatková policajná akcia s názvom Ezechiel 7, pri ktorej polícia zadržala exšéfa polície Tibora Gašpara a expolicajta Romana Stahla.

Oboch obvinili z korupcie.

