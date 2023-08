Slovenská spoločnosť vyvíja hologram, ktorý vás teleportuje na iné miesto

Príbehy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Tento víkend bude patriť všetkému stredovekému, hudbe, či experimentálnym filmom

Tým víkendový výber podujatí vôbec nekončí: Weekend: All kinds of festivals

9. Slovo normálny môže byť v rukách politikov nebezpečné. Predvolebná kampaň strán ukazuje všetky jeho podoby

Ľudia už chcú mať pokoj: What Slovakia’s voters want

8. Už ste videli lavičku takú veľkú, že sa na ňu zmestí aj 15 dospelých ľudí?

Tri dobré správy zo Slovenska: 'Scooby' the dog, vintage pram walk and a €2 armchair that you don't want to see

7. Staré mesto je už okukané, poďte na prechádzku vzdialenejšou Račou a odhalíte jej krásu

Tipy na aktivity v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani euro: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

6. Do riek sa dostáva zo starých baní také množstvo kovov, že ho možno raz budeme ťažiť odtiaľ pomocou baktérií

Ako slovenskí vedci riešia záťaže v krajine: For scientists, environmental disasters mean opportunities to put biomining bacteria to work

5. V Novej Cvernovke sa začínajú letá pod palmami s filmami či koncertami, na retro bazáre na Devíne si môžete kúpiť cennosti, pred Starú tržnicu zavíta opäť Street Food Park

Z týždenného výberu podujatí v Bratislave je čo vyberať: Top 10 events in Bratislava for foreigners