VšZP posiela poistencom správy, že už má zmluvu s Nemocnicou Bory. Bojí sa, že o nich príde?

Štátna poisťovňa má v Bratislavskom kraji vyše 421-tisíc poistencov.

BRATISLAVA. Najskôr s ňou vyjednávala, a nebolo isté, či vôbec uzatvoria zmluvu. Keď sa po vyše štyroch mesiacoch najväčšia a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa dohodla so súkromnou Nemocnicou Bory, posiela svojim poistencom oznámenia, že už s ňou zmluvu má.

Nemocnica v bratislavskom Lamači patrí finančnej skupine Penta. Správy od VšZP prichádzajú poistencom necelé tri mesiace pred termínom, do ktorého môžu tento rok zmeniť zdravotnú poisťovňu.

Otvára sa otázka, či sa štátna poisťovňa neobáva, že prinajmenšom v Bratislave a okolí by stratila poistencov, ktorí by prešli do Dôvery alebo do Unionu, aby mohli využiť služby súkromnej nemocnice.

VšZP je posledná zo zdravotných poisťovní, ktorá na začiatku augusta s Bormi uzatvoria kompletnú zmluvu.

Ku koncu júna mala VšZP v Bratislavskom kraji vyše 421-tisíc poistencov. Celkovo ich má takmer 2,89 milióna.

Ľudia sa na Bory pýtali

Push notifikáciu poslala VšZP poistencom podľa hovorkyne Ivany Štefúnovej preto, lebo téma zmluvy s Nemocnicou Bory bola široko medializovaná a klienti sa o ňu nadmerne zaujímali.