Víkendový výber: Sex nikdy nezostane taký, ako na začiatku

Príjemný víkend! V intímnom živote má ísť o spomalenie, zbližovanie, spoznávanie sa. No ľudia často žijú v rýchlo tempe, myslia len na úlohy, ktoré musia splniť, a roly, ktoré musia zastať. Čo zabíja erotiku a zmyselnosť? A čo sa v sexe ráta? Aj o tom sa rozprávala reportérka Michaela Žureková s partnerskou a sex koučkou Simonou Mačorovou.

„Tu chcem bývať, tu sa chcem flákať. Je mi tu dobre a aj vy ste taká milá. Nemáte ani plastickú operáciu, to je úžasné!“ hovorila nadšene americká herečka Patricia Clarkson, keď sa s ňou na festivale v Karlových Varoch zhovárala reportérka Kristína Kúdelová. Prezradila jej aj to, že miluje sprchu po práci a svoj nekonvenčný život, v ktorom sa nikdy nevydala.

Verejne aktívne a známe ženy sa často stávajú terčom dezinformácií po celom svete. Do mysle ľudí tieto lži zasievajú pochybnosti o ich kredibilite, schopnostiach či identite ako takej. Političky napríklad zobrazujú opité či nahé, alebo šíria fámy, že prezidentské manželky sú vraj transrodové ženy. Ide o nový fenomén dezinformácií založených na rode. Neobišiel ani slovenskú prezidentku.

Prinášame Vám aj článok o tom, ako na film Oppenheimer reagujú v Japonsku, reportáž z jedného z najväčších európskych festivalov – Szigetu v Budapešti, kultúrne tipy na nasledujúce dni či novinky z vedy, napríklad o novom výskume mikroplastov.

Sex koučka: Ľudia sú presvedčení, že len penetratívny sex je to, čo sa ráta

Simona Mačorová, partnerská a sex koučka. (zdroj: archív S.M.)

Na partnerskú a sex koučku Simonu Mačorovú sa páry obracajú, keď chcú zlepšiť svoj vzťah alebo intímny život. Problémom býva, že sa o ňom často boja komunikovať.

„Veľa ľudí sa o sexualite doma vôbec nerozprávalo. A nielen o nej, ale ani o emóciách, vzťahoch, puberte. Neprebehli potrebné rozhovory, genitálie sa nepomenúvali tak, ako sa majú. Potom je ťažké vyjadrovať sa v rámci intímnych vzťahov. Alebo keď má niekomu povedať – toto nie, teraz nie,“ dodáva Mačorová.

Ľudí povzbudzuje aj k tomu, aby sa zamysleli, odkiaľ ich pocit hanby okolo sexuality a rozkoše pochádza.

„Sex často považujú za povinnosť alebo za niečo, čo by mali dať tomu druhému človeku, lebo sa to patrí. Informácie o tom, ako by to malo v posteli vyzerať a že na určité podnety by telo malo reagovať nejako, dostávajú z porna, alebo ich počujú od priateľov a známych. A keď ich telo nereaguje alebo reaguje inak, hneď si pomyslia, že sú asi chybní,“ vraví.

V rozhovore sa dočítate aj, ako funguje partnerský a sex koučing, čo znamená mať zdravý postoj k sexualite, prečo sa ľudia obávajú, či sú ich erotické fantázie normálne, aký vplyv má na vnímanie sexuality náboženstvo a cirkev či ako prekonať hanbu a začať s partnerom/partnerkou o intimite komunikovať.

Patricia Clarkson pre SME: Hollywood na nás zarába miliardy, má problém vyplatiť nám drobné

Americká herečka Patricia Clarkson. (zdroj: IMDb)

V Hollywoode už zažila veľa veľkých bojov, nekonečnú námahu v prudko konkurenčnom prostredí, kde niekto zarába miliardy a niekto ledva prežije.

Asi najviac ocenení získala americká herečka Patricia Clarkson za úlohu v seriáli Ostré predmety, za rolu umierajúcej matky vo filme Večera s April bola nominovaná na Oscara.

Sú úlohy, pred ktorými sa vaše telo bráni, hovorí. No smrteľné choroby sa stali jej osudom. Prijala ich, lebo vie, že bez toho by nič nedokázala. Musíte byť emocionálne prístupná, skonštatovala po nakrúcaní svojho najnovšieho filmu Monica, pri ktorom jej nezostali žiadne herecké nástroje, na ktoré si ako herečka zvykla.

V Spojených štátoch ho nadšene prijala najmä transrodová komunita a Whoopi Goldberg ho dokonca vyhlásila za najdôležitejší film roka.

„Scenár bol výborný, úlohy krásne. Neexistovalo, že by som v niektorom momente režisérovi povedala: toto nemôžem. Toto nechcem. Toto nebudem vedieť. Musela som urobiť všetko preto, aby som si uctila text, tému filmu, aj svojich kolegov. Aj napriek tomu, že moje telo sa toho bálo a nechcelo do toho ísť,“ hovorí.

V rozhovore rozpráva aj o postavení žien v Hollywoode, o tom, ako sa mení, aj o vlastnom živote, v ktorom sa odmietla vtesnať do šablón.

Ak uveríte, že sa známa politička fotí nahá, možno ste len obeťou nového typu dezinformácie

Annalena Baerbocková, Olena Zelenská, Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR/AP, Profimedia, SME/Jozef Jakubčo)

Medzinárodné organizácie, výskumníci, ale aj médiá a bojovníci a bojovníčky proti hoaxom a dezinfo scéne v poslednom čase upozorňujú na fenomén tzv. gendered disinformation, teda dezinformácií založených na rode.

Zväčša sú cielene zamerané na ženy, ale ich terčom sú aj LGBTI+ ľudia a iné menšiny. Miešajú v sebe sexizmus, mizogýniu, rodové stereotypy alebo mýty spájané s týmito skupinami.

Typickým príkladom sú političky, na ktoré takéto dezinformácie neútočia v súvislosti s ich politickým výkonom, ale s rodovo stereotypnými črtami - zobrazujú či vykresľujú ich ako príliš hysterické či emotívne, neschopné líderstva a na pretras sa dostáva aj ich sexualita či sexuálne zobrazovanie.

Viete vôbec, na čom sa to smejete? Japonci sú nútení prežiť neznesiteľné poníženie ešte raz

Japonci sa ohradili proti memečkám s názvom Barbenheimer. (zdroj: IMDB)

Tohtoročný august sa pre Japoncov začal trochu inak ako zvyčajne. O udalostiach spred sedemdesiatich ôsmich rokov sa hovorilo nielen v politických prejavoch a v správach, ale aj na sociálnych sieťach po celom svete. A veľmi často s humorom.

Ľud sa bavil na tom, že v rovnaký deň vstúpili do kín dva veľké hity. Oppenheimer a Barbie. Vznikol pre ne spoločný názov Barbenheimer a v obrazových memečkách sa prepojil aj ich vizuál.

Keď sa na jednom z nich objavila Margot Robbie (Barbie), ako sedí vysmiata na pleci Cilliana Murphyho (predstaviteľ zhotoviteľa bomby Oppenheimer), kým za nimi sa na oblohe v romantických farbách formuje atómový hríb, museli sa už ohradiť.

Uvedomujete si, na čom sa to vôbec smejete? pýtali sa a založili hashtag #NoBarbenheimer.

Hudbou proti útlaku. Do Bratislavy mieri exotická maloya z afrických plantáží

Ti’kaniki prinesie do Bratislavy štýl maloya, ktorý pochádza z Reunionu. (zdroj: WMFB)

Do tropickej noci sa ozývajú zvuky pralesa. Otrokári dávno spia. Len vzadu v chatrčiach pre otrokov sa hýbu tmavé tiene. Postavy sa tajne vytrácajú ďaleko za plantáže a miznú v tme.

Hlboko v pralese pri zapálených ohňoch bubnujú, tancujú divé tance a spievajú o stratenej domovine a túžbach po slobode.

Otrokári ich spevy a tance nenávideli. Potrebovali lacnú pracovnú silu a nie hudobníkov. Spevy otrokov navyše mali v sebe náboj vzdoru a rebélie.

Hudbu otrokov z hanebnej histórie ľudstva dnes nanovo objavujeme, rozmanité hudobné štýly nesú exotické mená ako moutya, gnawa či maloya.

Ten posledný si budú môcť vypočuť slovenskí diváci v podaní kapely Ti’kaniki na tohtoročnom World Music Festivale v Bratislave.

Prvý večer Szigetu zavŕšil kráľ. Nebol ním však muž, ale Florence and the Machine

Florence and the Machine uzatvárali prvý deň na festivale Sziget. (zdroj: Sziget festival)

Katie prišla na festival Sziget z Veľkej Británie. Z jediného dôvodu: pre koncert Florence and the Machine. Aj ona patrila k publiku, ktoré lemovalo pódium s korunami z kvetov a flitrami na očiach.

„Milujem autenticitu jej vystúpení, je výnimočná a jedinečná. Jej hudba mi dodáva silu, inšpiruje ma,“ hovorí Katie. A nemýli sa. Speváčka skupiny Florence Welch je v hudobnom svete naozaj niečím nevídaným.

Či už je to jej éterický zjav, silný, jedinečný hlas, alebo lyrické texty, ktoré by mohli byť hoci poéziou, jedno je jasné: fanúšikovia Florence and the Machine zaplnili takmer všetok priestor pred hlavným pódiom na festivale prezývanom Ostrov slobody.

Precvičovanie matematiky, ktoré si školák ani nevšimne? Trebárs pri varení slivkových gúľ

Deti sa učia najmä pozorovaním a napodobňovaním správania sa dospelých, hovorí psychologička. (zdroj: Adobe Stock)

Naplánovať prázdniny tak, aby boli pre dieťa zmysluplné aj zábavné, môže pre rodičov predstavovať výzvu. Otázka, či by si potomok nemal upevňovať vedomosti alebo aspoň pozrieť nové učebnice, sa najmä pred koncom prázdnin zdá naliehavejšia.

Mária Belešová z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však zastáva názor, že deťom treba počas leta nechať priestor aj na nudu.

„Netreba deťom plánovať a organizovať každú hodinu dňa. Jednak to zaťažuje rodičov, a tiež ich samotné. Treba im nechať voľnosť. Veď aj počas nudenia, sa môžu deti príjemne a aj účelovo zabaviť,“ hovorí pre SME vysokoškolská pedagogička.

V článku sa dočítate aj, prečo sa učiť aj počas leta, ako by sa mali pripravovať do školy predškoláci, či by sa malo dieťa venovať počas prázdnin tomu, čo ho baví, alebo tomu, čo mu nejde.

V žilách im koluje elixír zdravia. Pri jazere Garda žijú ľudia, ktorých tuky netrápia

Limone sul Garda. (zdroj: UNSPLASH/CC)

Pod úpätiami Álp pri jazere Garda leží najsevernejšie miesto na svete, kde ľudia pestujú citróny. To však na mestečku Limone sul Garda nie je najzaujímavejšie.

Žijú tu totiž desiatky ľudí, ktorým v žilách koluje „elixír“ pre zdravý život. Majú zmutovaný gén, ktorý ich ochraňuje pred srdcovými problémami súvisiacimi s cholesterolom.

Gén objavili lekári ešte v 70. rokoch minulého storočia, no len na začiatku tisícročia začali robiť výskumy, ako by objav mohol pomôcť aj iným ľuďom.

Mikroplasty v skúmavke zabili obličkové bunky. Mali by sme vedieť, koľko sa ich nachádza v jedle

Koľko mikroplastov sa nachádza v jedle? (zdroj: UNSPLASH/CC)

Do vášho jedla sa môžu uvoľňovať miliardy voľným okom neviditeľných plastov, keď ho zohrievate v mikrovlnke v plastovej miske. Platí to aj pre riad, ktorý je predávaný ako bezpečný na použitie v mikrovlnnej rúre.

Uvoľňovanie mikroplastov do jedla a prostredia je vedeckou témou posledných rokov. Vplyv týchto čiastočiek na ľudské telo a zdravie však zatiaľ nie je dostatočne preskúmaný.

V článku sa dozviete, aké nádoby vedci skúmali v štúdii, koľko častíc mikro- a nanoplastov sa uvoľnilo z nádob, ktorým zvieratám objavili prvú chorobu spôsobenú iba plastmi aj ako mikroplasty vplývali na bunky obličiek.

