Časť voličov KDH je ochotná voliť aj progresívcov. Naopak to neplatí

Agentúra AKO zmerala, že každý piaty volič KDH by ako druhú možnosť volil PS.

BRATISLAVA. Medzi politickými stranami je len málo tak jednoznačne vyhranených súperov, ako konzervatívne KDH a liberálne Progresívne Slovensko.

Prečo by potom už takmer každý piaty volič KDH volil stranu Michala Šimečku (PS) ako svoju druhú voľbu, zatiaľ čo medzi voličmi PS by KDH nevolil nikto?

Prieskumná agentúra AKO v júli pre televíziu JOJ zistila, že 18 percent voličov strany Milana Majerského by v predčasných voľbách dalo hlas PS, ak by popri svojej prvej voľbe mohli hlasovať ešte za jednu ďalšiu stranu. Medzi voličmi KDH ide o najpočetnejšiu „druhú voľbu“.

Podobný výsledok namerala AKO aj v máji, keď rovnako odpovedalo porovnateľných 15 percent voličov KDH.

Deje sa to napriek tomu, že Majerský už mesiace komunikuje, že KDH je konzervatívno-kresťanská strana a odmieta ísť do vlády, ktorá by sľubovala zavedenie registrovaných partnerstiev, čo je ambícia PS.

V júni Majerský povedal, že radšej by spolupracoval s Borisom Kollárom zo Sme rodina než so Šimečkom. Na otázku, či Progresívne Slovensko považuje za hrozbu, Majerský vtedy odpovedal, že „v mnohom určite áno“.

Ako teda vysvetliť pokukovanie voličov KDH po PS a mohla by časť z nich napokon skutočne voliť progresívcov?

Z KDH budú aj prebehlíci k PS. Koľko ich však bude?

Keďže KDH sa drží nad hranicou zvoliteľnosti síce stabilne, ale len o desatiny percenta, aj malé množstvo odlákaných voličov môže stranu pripraviť o účasť v parlamente po voľbách.

Voličov KDH pritom môžu preberať aj názorovo bližšie strany ako OĽaNO, Sme rodina či Demokrati. AKO však naznačuje, že najpočetnejší segment sympatizuje aj s PS.

V skutočnosti sa zmena preferencie voličov od KDH k PS očakáva od malej skupiny voličov KDH. Tá by pri snahe KDH dostať sa po ôsmich rokoch do parlamentu zohrala významnejšiu úlohu len pri veľmi tesnom výsledku strany.