Malo ísť o najväčšiu reformu za polstoročie. Teraz ju robia neštandardne a obchádzajú zákon

Je otázne, či Urbion vôbec vznikne včas.

BRATISLAVA. Plánovaný štart najväčšej reformy povoľovania stavieb za posledných 50 rokov sprevádzajú podozrenia z porušovania zákonov a nie je vôbec jasné, či sa stihne.

Strana Sme rodina pred rokom presadila, že od apríla budúceho roka už nebudú o nových stavbách rozhodovať mestá a obce, ale novovytvorený centralizovaný Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (stavebný úrad) s ôsmimi krajskými pracoviskami na čele s nominantom strany Martinom Hypkým.

Všetky konania sa budú viesť na jednom mieste - v centrálnom informačnom systéme nazvanom Urbion. Tisíce ľudí a úradov budú môcť do systému nahrávať projektovú dokumentáciu či stanoviská k stavebným zámerom. Urbion je preto úplným základom celej reformy.

Nový stavebný úrad však sedem a pol mesiaca pred spustením reformy ešte ani nezačal informačný systém obstarávať a pravdepodobne tiež porušuje pravidlá o tom, ako sa majú vyvíjať veľké štátne IT projekty.

Tieto pravidlá fungujú od roku 2020 a sú upravené v zákone o informačných technológiách verejnej správy a vo vyhláške o riadení projektov.

V skratke ide o to, že každý väčší IT projekt prechádza rovnakými fázami. V úplne prvej musí úrad poslať na ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá obsahuje projektový zámer, nákladovo-výnosovú metodiku a prístup k projektu.

Ministerstvo túto štúdiu zverejní a umožní verejné pripomienkovanie. Ak ide o projekt nad jeden milión eur, musí ju tiež schváliť.

„Zmyslom tohto zákona je, že výdavky v IT nad jeden milión eur môžu spôsobiť také dosahy, že to už potrebuje kontrolovať centrálny orgán na informatizáciu. O to viac to platí pre systémy, ktoré prinášajú veľké dosahy na fungovanie vzťahu štátu a samospráv,“ hovorí bývalý štátny tajomník ministerstva Ján Hargaš, ktorý teraz kandiduje za Progresívne Slovensko.