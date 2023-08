Kto vábi milión neistých voličov? Čoraz viac z nich reaguje na značku SNS

Ako druhú voľbu by SNS volili aj niektorí Matovičovi voliči.

SNS sa darí dostať do pozornosti voličom Republiky, OĽaNO aj Hlasu; Andrej Danko (SNS), Milan Uhrík (Republika), Igor Matovič (OĽaNO), Peter Pellegrini (Hlas) (Zdroj: SME - MARKO ERD/FB-Uhrík-OĽaNO-Pellegrini)

BRATISLAVA. Na voličskom trhu je 45 dní pred voľbami stále asi jeden aj štvrť milióna voličov, ktorí nie sú pevne rozhodnutí. Dobrou kampaňou majú strany šancu ich získať.

Najúspešnejšie sa do ich povedomia za posledné tri mesiace dostáva SNS, ktorá od konca júna prekračuje v prieskumoch hranicu zvoliteľnosti a naďalej rastie.

Stranu Andreja Danka by bola ochotná voliť nielen časť súčasných priaznivcov Republiky, ale už aj časť voličov Hlasu a OĽaNO, ak by mohli dať hlas aj ďalšej strane. Vyplýva to z porovnania dát agentúry AKO pre TV JOJ 24 medzi májom, keď sa oficiálne začínala volebná kampaň a koncom júla.

"Znamená to, že tieto strany z druhej voľby už majú nohu vo dverách," opisuje riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích. Kampaňou môžu napokon tieto strany časť voličov svojich konkurentov aj prevziať a stať sa pre nich prvou voľbou.

Počet potenciálnych voličov SNS za tri mesiace narástol z 2,4 percenta na 8,8, čo je najväčší skok spomedzi všetkých strán.

Denník SME preskúmal pohyby v názoroch voličov Hlasu, Republiky, OĽaNO a SaS, ktorých najúspešnejšie oslovujú ich konkurenti vrátane SNS. Reakciou sú strategické zmeny v kampaniach, kde najviac dominuje sľub predsedu Hlasu Petra Pellegriniho, že zastaví chudobu.

1. Keksíky "Republikánky" zatiaľ pred SNS nechránia

Najväčšia strata voličov už extrémistickej Republike nehrozí od Smeru, ale od SNS (zdroj: AKO)

Vladimír Mečiar rozdával pred voľbami 2002 kávu po dátume spotreby, zato však s vlastnou podobizňou na obale a názvom "Káva víťazov".

Podpredseda Republiky Miroslav Suja na instagrame ukázal, že extrémistická strana si nechala vyrobiť napolitánky s obalom vo farbách strany, názvom "Republikánky" a nápismi "Predvolebné oblátky" a "S chuťou do volieb".