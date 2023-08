Polícia má v prípade Gašpara utajeného svedka. Hovorí o tom, ako bývalí vládni politici kryli Bödöra

Oligarcha dosiahol, že jeho ďalšia kauza s názvom Valčeky sa na súde odkladá.

BRATISLAVA. Nová korupčná kauza bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara postupne odhaľuje, prečo krátko pred voľbami znervóznila stranu Smer Roberta Fica.

Uznesenie špecializovaného súdu, ktorý cez víkend rozhodoval o väzbe jedného z troch obvinených v kauze Ezechiel 7, spomína aj dve konkrétne mená top vládnych politikov z čias vlády Smeru.

Objavujú sa vo výsluchu utajovaného svedka, s ktorým polícia pracuje. Vypovedá v inej trestnej veci, no zápisnicu z jeho výsluchu vyšetrovateľ prevzal aj do kauzy Ezechiel 7. Obvinenými v nej je okrem Gašpara aj oligarcha Norbert Bödör a bývalý vyšetrovateľ Roman Stahl.

„(Zo zápisnice výsluchu) vyplýva aj to, že že obvinený XXXXXXX (Bödör, pozn. red.) mal s požehnaním čelných predstaviteľov vtedajšej vlády, a to XXXXXXX a XXXXXX uplatňovať do roku 2020 svoju sféru vplyvu v bezpečnostných zložkách SR,“ píše sa v anonymizovanom uznesení špecializovaného súdu, ktoré má denník SME k dispozícii.