Predpokladom prijatia detí sú voľné kapacity.

BRATISLAVA. Riaditelia materských škôl budú môcť prijímať deti aj cez prestup. Zmena by mala byť účinná od blížiaceho sa školského roka, uviedol minister školstva Daniel Bútora.

"Toto rozhodnutie bude vydávané v prípade, ak je dieťa už prijaté v inej materskej škole, ale z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov sa rodičia rozhodnú ukončiť dochádzku dieťaťa v tejto škole a požiadajú o prijatie cez prestup do inej materskej školy," priblížil minister.

Predpokladom prijatia cez prestup do inej materskej školy je to, aby škôlka, do ktorej má dieťa prestúpiť, mala voľné kapacity. Ako uviedol Bútora, vyrieši to viaceré komplikácie, ktoré v tejto súvislosti vznikali v praxi.