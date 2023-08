Policajný prevrat? Paranoidná konšpirácia, hovorí Šimečka (reakcie)

Politici reagujú na zásah NAKA proti predstaviteľom bezpečnostných zložiek štátu.

BRATISLAVA. Polícia v rámci akcie Rozuzlenie obvinila viaceré osoby z toho, že boli členmi zločineckej skupiny, ktorá mala sabotovať vyšetrovanie korupčných káuz, informoval policajný prezident Štefan Hamran.

Obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny vzniesli riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Michalovi Aláčovi, jeho predchodcovi Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Petrovi Koščovi, bývalému príslušníkovi NAKA Jánovi Kaľavskému a expríslušníkovi SIS Martinovi Ciriakovi, ktorého aj zadržali.

Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti so zásahom NAKA požiadala premiéra Ľudovíta Ódora, aby zvolal Bezpečnostnú radu.

Ľudovít Ódor, premiér

Predseda vlády Ľudovít Ódor nijakým spôsobom nezasahuje do práce policajtov, prokurátorov alebo súdov, zdôraznil v stanovisku k policajnej akcii.

Premiér povedal, že orgány činné v trestnom konaní necháva robiť svoju robotu a odmieta akýkoľvek tlak z akejkoľvek strany na policajtov.

„Mali by sme žiť v slušnej krajine, kde naozaj platí spravodlivosť pre každého. Dovtedy, kým nemáme kompletné informácie o tomto prípade, by sme nemali robiť unáhlené závery ani hystericky reagovať, ani fňukať na rôznych tlačových konferenciách," vyhlásil Ódor s tým, že je dôležité zachovať si chladnú hlavu.

„O prípade bude na tlačovej konferencii informovať policajný prezident a potom, keď aj ja získam dostatočné informácie, sa rozhodnem, do akej miery je potrebné zvolať bezpečnostnú radu k tejto situácii," dodal premiér.

Smer-SD

Dianie na Slovensku je policajný prevrat a prevrat v bezpečnostných zložkách, uviedol predseda strany Smer Robert Fico, ktorý inicioval aj zvolenie mimoriadnej schôdze Národnej rady.

Prevrat, o ktorom hovorí, nemôže podľa neho skončiť len vyvodením politickej zodpovednosti voči tým, ktorí to celé zorganizovali a zrealizovali.

"Tu je podozrenie zo spáchania najzávažnejších zločinov proti republike, proti štátnemu zriadeniu a základom Slovenskej republiky, preto bude musieť prísť na rad aj trestnoprávna zodpovednosť voči aktérom tohto prevratu," skonštatoval Fico.

Progresívne Slovensko

Neexistuje jediný dôkaz, ktorý by potvrdzoval paranoidné konšpirácie predsedu Smeru Roberta Fica o sprisahaní proti opozícii. Tvrdí to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na aktuálnu situáciu.

"Naopak, je čoraz viac dôkazov a rozhodnutí súdov, že za jeho vlády tu fungoval korupčný systém požierajúci Slovensko. Ficove vyjadrenia o štátnom prevrate a policajnom puči sú navyše krajne nebezpečné," komentoval Šimečka.

Ako dodal, ak Fico tvrdí, že hlavným cieľom všetkého je, aby PS vyhralo voľby, iba tým prezrádza, čoho sa v skutočnosti bojí.

Demokrati

Výkon spravodlivosti nie je žiadny prevrat, vyhlásil v stanovisku bývalý premiér a líder mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger.

"Nechajme políciu konať. Spravodlivosť patrí do rúk orgánov činných v trestnom konaní, nechajme, nech súdy rozhodnú. Lebo takto to má fungovať v právnom štáte a my chceme, aby Slovensko bolo právny štát," uviedol Heger na sociálnej sieti.

Heger obvinil Fica z vybudovania "monštruózneho korupčného systému" a podotkol, že prepojenia každý deň viac a viac smerujú k nemu.

"Vieme, čo by sa stalo, keby ste sa dostali k moci. Všetko by ste zastavili, zrušili a zničili. Len preto, aby ste boli vy a vaši nominanti beztrestní," uviedol.

Hlas-SD

Zatýkanie najvyšších predstaviteľov bezpečnostných zložiek šesť týždňov pred parlamentnými voľbami je neprípustným ovplyvňovaním rozhodnutia voličov, vyhlásil predseda strany Hlas Peter Pellegrini.

Politickú zodpovednosť za situáciu podľa jeho slov nesie prezidentka Čaputová, premiér Ódor aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Pellegrini zdôraznil potrebu silného štátu, ktorý zabezpečí transparentnú civilnú kontrolu nad ozbrojenými zložkami.

"Úzka skupina vedenia polície a špeciálnej prokuratúry sa snaží Slovensku nahovoriť, že práve teraz, po troch rokoch vyšetrovaní, získali nezvratné dôkazy na ozbrojené zásahy voči predstaviteľom štátnej moci, ktorí im jednoducho nevyhovujú," tvrdí Pellegrini.

Aj to je podľa neho dôvod, pre ktorý sa predčasné voľby konajú až v septembri. Hovorí o snahe pozatvárať predstaviteľov politickej opozície ešte pred voľbami.

Za ľudí

Strana Za ľudí vyzvala Hlas a Smer, aby nezneužívali zásahy polície na svoju politickú kampaň a nechali orgány činné v trestnom konaní riadne pracovať.

Podľa predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej sa tak vyjadruje práve vtedy, keď mu „tečie do topánok alebo zakrýva špinavosti svojich ľudí“. Dodáva, že polícia má v zmysle zákona konať vtedy, keď si to situácia vyžaduje, či je pred voľbami, alebo nie, a bez ohľadu na to, či sa to Ficovi páči.

„Viem, že pre Roberta Fica je ťažké uveriť, že polícia nekoná iba so súhlasom vrchnosti alebo vodcu a iba pri ľuďoch, pri ktorých to vodcovi vyhovuje. Je nešťastné, že ministerstvo vnútra je bez ministra, pretože polícia musí čeliť zvráteným útokom niektorých strán bez opory v odborne zdatnom ministrovi,“ doplnila Remišová.

Prevrat sa deje iba v hlave Roberta Fica, napísal v statuse na sociálnej sieti poslanec Juraj Šeliga, ktorý pripomenul, že s podobnými tvrdeniami prišiel Fico aj v minulosti, napríklad v roku 2018.

Šeliga je toho názoru, že to, čo robí Fico, je mimoriadne nebezpečné. „Straší ľudí, zastrašuje vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. A pritom oni si majú robiť iba svoju robotu. Je tu policajt, nad ním je prokurátor, nad ním je sudca. A nikto sa im do toho nemá starať. A už vonkoncom nie Fico, ktorý ich straší a tvrdí, že keď vyšetrujú podozrivé konania, ktoré môžu súvisieť aj s ním, tak ide o štátny prevrat," vraví Šeliga.

Podľa neho to nesmieme dovoliť, lebo nejde len o nejaké vyšetrovania, ale aj o to, čo bude so Slovenskom po 30. septembri. Šeliga je presvedčený, že ak by sa Fico a spol. dostali k moci, zastavili by všetky vyšetrovania, zrušili by špeciálnu prokuratúru i Špecializovaný trestný súd a ďalšie inštitúcie. „A to len preto, aby on bol beztrestný. Aby jeho nominanti boli beztrestní. Je ochotný zájsť tak ďaleko, že tu bude tárať somariny o štátnom prevrate," tvrdí Šeliga.

Dodal, že oni nebudú ticho a nebudú ustupovať, lebo teraz je podľa neho čas postaviť sa ľuďom, ako je Robert Fico.

KDH

Kresťanskodemokratické hnutie je znepokojené situáciou v bezpečnostných zložkách. Ako ďalej uviedol politický subjekt vo svojom stanovisku, od jednotlivých aktérov očakávajú vysvetlenie situácie.

„Zatýkanie šéfov iných bezpečnostných zložiek je pre štát vážna situácia," skonštatovali kresťanskí demokrati.

Maďarské fórum

Politické zoskupenie Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana plne podporuje žiadosť prezidentky Zuzany Čaputovej o zvolanie Bezpečnostnej rady. Predseda Občianskych demokratov Slovenska Pavel Macko pokladá zásah policajných zložiek v mocenskom aparáte štátu za významnú vec.

Dodáva, že v demokratickom štáte si vyžaduje prísny dohľad nad činnosťou zasahujúcej zložky a komunikáciu s verejnosťou.

„Trváme však na tom, že nik nesmie zasahovať do procesnej nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní. Tie sú povinné konať zo zákona v prípade akéhokoľvek podozrenia, bez ohľadu na spoločenské a služobné postavenie podozrivých osôb,“ uviedol Macko.

Strany taktiež očakávajú, že zasahujúce zložky svoj postoj primerane obhája aj pred dozorujúcimi orgánmi a nezávislými súdmi.

„Odmietame účelovú politizáciu zásahu politickými predstaviteľmi časti opozície, najmä osobami, ktoré sú sami podozrivé z páchania trestnej činnosti. Sme znepokojení, že najvyššie bezpečnostné previerky dostali desiatky podozrivých zo závažných zločinov a že riaditeľ Národného bezpečnostného úradu udržiaval tesné kontakty so stíhaným Pánom-X,“ dodal Macko.