"Česť práci," zdravil Američan Slovákov. Tí zostali v šoku

Príbehy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Vďaka lanovkám môžete väčšinu Jasnej preskúmať za jeden deň. Stretnete tu aj tri huňaté a rozkošné potvory, ktoré sú možno väčšie ako vy

Jasná je otvorená aj v lete. Pozreli sme sa, čo turistom ponúka: The largest ski resort in central Europe has it all, but the three biggest dogs I’ve ever seen steal the show

9. Dielňou sme boli a stále sme. Zostaneme ňou aj naďalej?

Transfer technológií je pre krajinu dôležitý za predpokladu, že chce byť viac ako iba dielňa pre iné krajiny: The goal is to become a technologically advanced country. The reality is an assembly workshop

8. Logac, skočica, očapek. To nie sú preklepy, ale tri z mnohých špecifických slov v jazyku jednej folkovej skupiny

Tri dobré správy zo Slovenska: She was made In Italy. In Slovakia, she finally retired. Meet Klára

Výrobca bicyklov vo fabrike Kellys Bicycles vo Veľkom Orvišti. (zdroj: Maňo Štrauch)

7. Kým uplynulé roky mali výrobcovia bicyklov o príjmy postarané, situácia je dnes odlišná

Bicykle momentálne nie sú nedostatkovým tovarom: Warehouses are packed with bicycles. It's the best time to buy a new two-wheeler

6. Smer čelí čoraz vyššiemu počtu kriminálnych prípadov, no jeho preferencie napriek tomu rastú

Hlasu sa vďaka SNS otvára priestor na koalíciu so Smerom: A new poll suggests Smer and Hlas might be able to form a coalition

5. Priestorovú inštaláciu TAPE v bratislavskej Starej tržnici, ktorú vyrobili z pásky, ste si už boli pozrieť?

Tipy na aktivity v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani euro: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

4. Ako názov naznačuje, Mýšačka Fest v Novej Cvernovke ponúkne 20 kapiel bez ohľadu na žánrové škatuľky. Alebo dáte radšej prednosť world music v Starom meste?

Z týždenného výberu podujatí v Bratislave je čo vyberať: Top 10 events in Bratislava for foreigners

Do inštalácie Tape sa vchádza po rebríku vyzutý a štvornožky. (zdroj: Jana Liptáková)

3. Príďte na swap rastlín utužiť priateľstvá alebo si povymieňať rastliny. Vybrať sa môžete aj na vintage swap

Ak stále neviete, ako naložiť s najbližším víkendom, máme pre vás aj ďalšie tipy: Weekend: Where Ukrainian and Slovak humour meets

2. Slovensko možno našlo svojho prvého "jednorožca"

Slovensko ponúka niekoľko pozoruhodných inovácií v oblastiach e-mobility či spracovania odpadu, no na top startup si ešte musí počkať : Perhaps Slovakia’s first ‘unicorn’ startup has been found. And that’s all we know

1. Slovákov zdravil "česť práci". Američanovi venovali svojské pohľady

S koncom komunizmu nastal aj koniec určitých fráz: Greetings, comrades! Honour work!

