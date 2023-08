S hazardnými hrami má skúsenosť viac ako 40 percent Slovákov

Na Slovensku podľa prieskumu výrazne narástla skúsenosť s internetovým hraním hazardných hier.

Písmo: A - | A + Zdieľať Zdieľať Twitter Facebook Whatsapp E-mail Link na stránku

BRATISLAVA. S hraním hazardných hier má skúsenosť 43,3 percenta Slovákov. Výrazne menšiu ju majú ženy ako muži. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre ministerstvo zdravotníctva. Realizoval sa od 2. mája do 12. júna na vzorke 5031 respondentov vo veku od 15 do 64 rokov.

Lotérie sú najpopulárnejšie

Najpopulárnejšou hazardnou hrou sú číselné lotérie. Aspoň raz v živote ich hralo 37 percent Slovákov. Nasledujú kurzové stávky (20,6 percenta), výherné automaty (15,9 percenta) a živé hry v kasíne (7,9 percenta).

Na Slovensku podľa prieskumu výrazne narástla skúsenosť s internetovým hraním hazardných hier. V roku 2019 ju malo 6,7 percenta, v tomto roku už 14,4 percenta opýtaných. "Nárast popularity internetového hrania hazardných hier pravdepodobne súvisí s obdobím pandémie a s tým spojenými obmedzeniami voľného pohybu a zatváraním kamenných prevádzok," uviedol Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý na výskume spolupracoval.

Podpora zákazov

Prieskum tiež ukázal, že v populácii je 3,5 percenta aktuálne rizikových hráčov a 1,3 percenta respondentov s aktuálne vysokým rizikom problémového hrania. Najviac rizikových hráčov hrá na výherných automatoch. Rizikovými hráčmi hazardných hier je 12,3 percenta ľudí, na ktorých majetok alebo plat bola uvalená exekúcia.

Za reštriktívnejší režim pri výherných automatov sa podľa prieskumu prihovára 59,8 percenta respondentov. Osemnásť percent z nich je za ich prísnejšiu reguláciu, 41,8 percenta zase za ich úplný zákaz. Za reštriktívnejší režim pri kasínových hrách je 49,1 percenta ľudí. V prípade kurzových stávok podporuje presná polovica respondentov ich súčasnú reguláciu, pri číselných lotériách zase 51,3 percenta respondentov.