Kubiš chce kandidovať za prezidenta, začne zbierať podpisy

Kubiš chce byť občianskym kandidátom.

BRATISLAVA. Diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš chce byť občianskym kandidátom na prezidenta. V dohľadnej dobe preto začne so zberom podpisov pre svoju kandidatúru. Uviedol to pre TASR s tým, že zber podpisov ukáže, či je medzi občanmi dopyt po kandidátovi s jeho skúsenosťami.

"Chcem si overiť svoju akceptáciu, pokiaľ ide o voličov na Slovensku tým, že v dohľadnej dobe by som začal zbierať podpisy. To by mi ukázalo, do akej miery by som mohol fungovať ako občiansky kandidát," povedal Kubiš pre TASR. Chcel by prispieť k tomu, aby sa v budúcnosti neopakovali podobné vývoje situácie v krajine ako v tomto týždni a hľadali sa spoločné východiská.

Kubiš sa nechce o post hlavy štátu uchádzať ako kandidát konkrétnej politickej strany. Myslí si, že ísť cestou zberu podpisov od občanov je v súčasnej situácii jediná správna cesta. Poznamenal, že ktokoľvek by išiel do boja o prezidentský mandát ako nominant niektorej strany, mal by zrejme sťažené pôsobenie aj vo výkone funkcie.

Súčasnej prezidentke Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady SR, a to na základe petície. Podpísať ju musí najmenej 15-tisíc občanov. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.