Obvinený šéf SIS Aláč neuvažuje o odchode z funkcie

Aláča po výsluchu na NAKA zadržali.

BRATISLAVA. Šéf SIS Michal Aláč neplánuje odstúpiť. Jeho právny zástupca Marián Bošanský očakáva, že výsluch Vladimíra Pčolinského vnesie svetlo do prípadu. Nepredpokladá, že by niekto dal súhlas so vzatím jeho klientov do väzby.

„Je nepredstaviteľné, aby zločinecká skupina mohla existovať v čase, kedy bol bývalý šéf SIS Pčolinský vo väzbe a Aláč nepoznal hlavu zločineckej skupiny," uviedol Bošanský pre viaceré médiá. Ako Bošanský ďalej informoval, od rána prebiehala konfrontácia, vyšetrovateľ vysvetlil dôvody kolúzneho zadržania.

Polícia v piatok vypočula aj súčasného riaditeľa tajnej služby Michala Aláča Policajné prezídium potvrdilo, že ho vyšetrovateľ po vykonaní výsluchu zadržal z kolúzneho dôvodu.

"Vzhľadom na prebiehajúce úkony trestného konania nebudeme v súčasnej dobe poskytovať bližšie informácie," dodala polícia.

Bošanský v sobotu ráno označil prístup vyšetrovateľa za korektný. Snaží sa podľa neho odstrániť kolúzne dôvody zadržania Michala Aláča v rámci 48-hodinovej lehoty.

Aláč si podľa svojho právneho zástupcu uvedomuje, v akej funkcii jeho klient je a chápe kolúzne dôvody zadržania. Verí však, že polícia v krátkej dobe vypočuje potrebných svedkov, prebiehať by mala podľa jeho slov konfrontácia výpovedí.

Michal Aláč podľa slov Bošanského nezvažuje odchod z funkcie a odmieta obvinenie vo všetkých bodoch. Vidia v ňom viacero nezrovnalostí a považujú ho za nelogické.

"Vo veci M. A. aktuálne prebiehajú procesné úkony zo strany polície, osoba V. P. v týchto chvíľach vypovedá na NAKA. Po ukončení procesných úkonov polície bude so závermi oboznámený službukonajúci prokurátor ÚŠP, ktorý si vec dôkladne preštuduje a následne rozhodne o ďalšom postupe," uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.

NAKA v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok obvinila viacero osôb, medzi nimi šéfov SIS a Národného bezpečnostného úradu.

Obvinenie šéfa SIS a ďalších štyroch osôb sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.