Súd schválil dohodu o vine a treste pre bývalého šéfa finančnej polície Slobodníka

Slobodník je stíhaný vo viacerých trestných kauzách.

BANSKÁ BYSTRICA. Sudca Špecializovaného trestného súdu na pracovisku v Banskej Bystrici dnes schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a bývalým šéfom Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernardom Slobodníkom.

Súd ho uznal za vinného z prijímania úplatku v troch skutkoch, ktoré mal spáchať ako verejný činiteľ.

Uložil mu úhrnný trest odňatia slobody vo výmere tri roky s podmienečným odkladom v trvaní štyri roky.

Slobodník sa zároveň nesmie stretávať s konkrétnymi osobami a má zakázané vykonávať verejné funkcie počas piatich rokov.

„Veľmi ma to mrzí a ľutujem činy, ktoré som vykonal,“ uviedol po uzatvorení dohody Slobodník, ktorý mal pôvodne navrhnutú dohodu vo výške dva roky s podmienečným odkladom tri roky. Sudca však namietol, že skutky spáchal ako verejný činiteľ a požadoval vyšší trest, s čím nakoniec prokurátor aj obvinený súhlasili.

Dohodu sa pokúsil namietať advokát Marek Para, ktorý žiadal, aby nebola súdom prijatá. Sudca jeho podnet prijal a založil ho do spisu, ale neumožnil advokátovi vyjadriť sa na pojednávaní. Do spisu Parovi sudca neumožnil nahliadnuť, lebo zatiaľ na to nezistil dôvody.

Dohoda sa týka troch skutkov.

Ide konkrétne o prijatie úplatku 50-tisíc eur v kauze Valčeky, v rámci ktorej bol vyšetrovaný príbuzný exministra Petra Žigu Štefan Ž., kde si mal časť nechať a časť odovzdal expolicajtovi Marianovi K.

V druhej kauze mal dostať úplatok 2 000 eur za zistenie o jednej spoločnosti z Galanty, či je rozpracovaná na polícii. Posledná kauza sa týka spoločnosti Slovanet, kde ako poďakovanie mal dostať 50-tisíc eur od Petra P., o ktoré sa rozdelil rovnako ako v prvom skutku s expolicajtom.

Slobodník je stíhaný vo viacerých trestných kauzách, pričom v niektorých bolo trestné stíhanie voči nemu zastavené, prípadne má podmienečne odložené vznesenie obvinenia.

Bývalý policajný funkcionár ako „kajúcnik" trestnú činnosť priznáva a v rámci svojich svedeckých výpovedí usvedčuje aj iné osoby v rôznych kauzách.