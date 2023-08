Cestovanie vlakom do Chorvátska sa osvedčilo. Iné destinácie pri mori železnice aj tak neponúknu

Cesta do Splitu trvá z Bratislavy 16 hodín.

BRATISLAVA. Lietadlom alebo autom? Cesta na letnú dovolenku k moru je najekologickejšia vlakom.

Priame vlakové spojenie z Bratislavy však železnice naďalej ponúkajú iba do Chorvátska. Železnice ponuku ani do budúcnosti rozšíriť neplánujú. Zisťovali sme prečo.

Počas tejto sezóny sa do chorvátskeho Splitu a späť vypredalo doteraz viac ako 17 745 lístkov, pričom vyše 20 percent cestujúcich je z Bratislavy.

„Na porovnanie – minulý rok sa autovlakom do a zo Splitu odviezlo celkovo 8796 cestujúcich,“ povedal hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.

Z Viedne jazdia vlaky priamo aj do Talianska, napríklad do Benátok či Rimini. Z Česka chodí priamy vlak okrem destinácií v Chorvátsku aj k Baltskému moru v Poľsku. V minulosti cez Česko prechádzali aj ruské vlaky, ktoré išli z Moskvy až do Nice vo Francúzsku. Spoj zrušili ešte počas pandémie a už ho neobnovili.

Z Bratislavy sa priamo nedá dostať ani k Balatonu v Maďarsku. Prestupovať treba v Budapešti.

Vlaky sú ekologickejšie

Ktorý spôsob cestovania je naekologickejší, zisťovala v roku 2020 Európska environmentálna agentúra. Vlaková doprava zvíťazila.