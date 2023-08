Pri vyšetrovaní akcie Rozuzlenie má polícii pomáhať Aláčov človek

Prezidentka zbavila Aláča mlčanlivosti.

Písmo: A - | A + diskusia ( 1 ) Zdieľať

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/IOH8HJiP.html

BRATISLAVA. Po obvinenom šéfovi Slovenskej informačnej služby Michalovi Aláčovi by mal vedenie tajnej služby prebrať jeho doterajší námestník. A to do času, kým z volieb vzíde nová vláda.

S takýmto scenárom pracuje premiér Ľudovít Ódor, ktorý v pondelok oznámil, že Aláča navrhne z funkcie odvolať. Návrh predloží na stredajšie rokovanie vlády.

Aláč je od štvrtka minulého týždňa v rámci policajnej akcie Rozuzlenie podozrivý, že bol súčasťou zločineckej skupiny na diskreditáciu vyšetrovateľov NAKA, ktorí od roku 2020 riešili korupčné kauzy bývalých nominantov Smeru.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Diskreditovali, manipulovali, a chceli aj pomôcť Gašparovi. Z čoho vinia Pčolinského a Aláča? Čítajte

Krátkosťou času - necelými šiestimi týždňami do volieb, z ktorých vznikne nová vláda - Ódor zdôvodňuje, prečo uvažuje o tom, že SIS povedie doterajší Aláčov námestník. "Keby prišiel zvonka človek bez previerky, trvalo by to týždne," vraví Ódor.

Aláčov námestník, ktorého meno SIS zatiaľ nezverejňuje, tak preberie zodpovednosť za spoluprácu s vyšetrovateľmi, ktorí Aláča vyšetrujú.