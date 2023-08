Predseda Súdnej rady Mazák: Fakty v prípade sudkyne Záleskej sa prekladajú veľmi mätúcim spôsobom

Existuje právo na súkromie a rodinný život bez ohľadu na to, či ide o osoby heterogénne, či rovnakého pohlavia.

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre http://video.sme.sk. Prepísala ho Lenka Šamajová.

„Osobné vzťahy môžu byť živnou pôdou pre pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti sudcu. Musí ísť však o konkrétny prípad, v ktorom sa dajú zadefinovať dané pochybnosti,“ hovorí predseda Súdnej rady JÁN MAZÁK.

Zatiaľ nevidí dôvod, aby Súdna rada aj v septembri nehovorila o sudkyni Pamele Záleskej, čo si tri členky rady už raz vyžiadali po zverejnení jej vzťahu s novinárkou Monikou Tódovou z Denníka N.

Počas vypočutia Pamely Záleskej minulý týždeň ma prekvapila úroveň Súdnej rady. Miestami to bolo také nedôstojné, že to vyzeralo ako osobná vendeta niektorých sudkýň. Nehovoriac o tom, že viacerí členovia Súdnej rady dávali dopredu rozhovory médiám, kde to hodnotili. Priznám sa, že mi to trocha pripomínalo časy, keď Súdnu radu viedol Štefan Harabin. Ako k niečomu takému došlo?

Rovnako mi to pripadalo veľmi nedôstojné. Očakával by som od sudkýň, že budú brániť kolegyňu so zreteľom na to, že jej osobný vzťah s novinárkou je vec súkromia a rodinného života.

Úlohu zrejme zohralo to, že niektoré členky Súdnej rady vyslovene chceli využiť dialóg s pani sudkyňou Záleskou na to, aby ventilovali svoje názory na morálny štandard sudcu, prípadne etické pravidlá, ktoré má sudca dodržiavať.

Už tretíkrát sa časť Súdnej rady, najmä tri členky, ktoré sa najviac angažovali počas dialógu, snažia nejakým spôsobom dosiahnuť, aby sudkyňa Záleská bola obvinená zo spáchania etického deliktu. Ide o určitú formu diskreditácie, ktorá sa zatiaľ končí tým, že sa každý presvedčí, že neexistuje žiadny argument, objektívny dôkaz či vierohodné tvrdenie, ktoré by spochybňovalo jej morálny štandard alebo integritu.

Veľmi smutný príklad bol, keď vraj odoprela liek obžalovanému počas hlavného pojednávania, pričom všetci, ktorí tam boli prítomní, potvrdili, že to nie je pravda.

Bola z toho dokonca aj nahrávka, nie?

Bola. Zároveň všetci zúčastnení vypovedali, že to nie je tak, ako napísali príbuzní obžalovaného.

Prečo by zástupcovia sudcov a sudkýň v Súdnej rade chceli diskreditovať sudkyňu Špecializovaného trestného súdu?

Visí nad tým veľký otáznik, keďže sa angažujú v podstate len tri členky Súdnej rady. Poukazuje to na ich mimoriadnu osobnú zainteresovanosť na danom dialógu a faktoch, pričom ich predostierajú mätúcim spôsobom.

Na predošlom dialógu, kde sa riešil prípad inzulínu pre obžalovaného, unikla zásadná otázka, či k tomu došlo, alebo nedošlo. Zároveň sa nepreukázalo ani vynášanie informácií zo spisov.

Aktuálne sa rieši etický prešľap, keďže nejaký pán nakrútil novinárku so sudkyňou, ale daná situácia nebola šokujúca, pretože ich vzťah bol dlho známy.

Aký vzťah zasahuje do práce sudcu?

Žiadny osobný, rodinný a obdobný vzťah nemôže byť problematický, pretože existuje právo na súkromie a rodinný život, bez ohľadu na to, či ide o osoby heterogénne, či rovnakého pohlavia.

Predstavme si, že sudca alebo sudkyňa by mali za partnera niekoho, kto sa stane ministrom. To asi bude problém pre výkon práce sudcu, nie?