Hamran: V kauze Rozuzlenie je 20 svedkov, paragraf 363 nás spomalil o rok

Policajný prezident hystérii nerozumie.

„Nie celkom rozumiem, prečo cíti bývalý trojnásobný premiér potrebu zaútočiť na políciu pre to, že vyšetrovateľ si dovolil na základe dôkaznej situácie stíhať dvoch nominantov Hegerovej a Matovičovej vlády,“ reaguje policajný prezident ŠTEFAN HAMRAN na predsedu Smeru Roberta Fica, ktorý začal po akcii Rozuzlenie hovoriť o policajnom prevrate.

Na fotografiu, kde je s Michalom Trubanom, reaguje Hamran podobným tónom: „Videl som tých, ktorí ma kritizujú, na fotkách s mafiánmi.“

Cez víkend prišli takmer do všetkých politických debát politici vyzbrojení vašou fotografiou, kde ste pred niekoľkými rokmi s Michalom Trubanom (Progresívne Slovensko). Podľa nich to má byť dôkaz, že vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach z čias Smeru nie je nezávislé. Skúste ľuďom, ktorí si to nepamätajú, čo to je za fotografiu. Myslím, že Robert Fico (Smer) hovorí, že je to programová konferencia PS, PS zase tvrdí, že to je kampaňové podujatie v Komárne, kde sa mohol hocikto pristaviť.

Bolo to kampaňové podujatie, ak sa nemýlim, žiadny snem, ako to bolo prezentované. Nemám čo hľadať na snemoch, ani ako veliteľ Lynx Commanda, ani ako policajt. Okrem toho nebolo to na akcii PS, ale z môjho pohľadu to bolo na akcii Spolu.

Toho času som dostal ponuku od Miroslava Beblavého, aby som s nimi spolupracoval, keďže ma likvidoval vtedajší policajný prezident Milan Lučanský ako veliteľa špeciálnej jednotky, čo sa snažili dotiahnuť do úplného konca na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť. Vtedy sme sa radili aj na útvare, ako postupovať. Nakoniec sme sa dohodli, že zostaneme zomknutí.

Potom prišli parlamentné voľby, po ktorých pán Lučanský silu a vplyv aj na náš útvar v podstate stratil a zostal som v uniforme. Vtedy som veľmi silno zvažoval ukončenie policajnej kariéry, lebo kvôli mne pán Lučanský v podstate ničil aj mojich podriadených v špeciálnej jednotke.

Vtedy som zhodou okolností v Komárne, 500 metrov od môjho obydlia, bol oznámiť Spolu, že určite nebudem kandidovať ani spolupracovať s nimi v budúcnosti, lebo zostávam v uniforme.

Nie je asi dobre, že takáto fotka existuje, nie?