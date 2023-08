Časť Slovenska môžu od utorkového večera potrápiť búrky

Rovnako platí aj výstraha pred vysokými teplotami, ktoré môžu miestami dosiahnuť 35 až 36 stupňov.

BRATISLAVA. Búrky môžu od utorkového večera potrápiť najmä stredné a východné Slovensko. Vydané sú výstrahy prvého stupňa. Podľa SHMÚ sú výstrahy predbežne vydané od 20.00 h.

V prípade niektorých okresov Trenčianskeho a Žilinského kraja sú výstrahy vydané už o hodinu skôr. Týkajú sa celého Prešovského, Košického a Žilinského kraja. Tiež väčšiny okresov Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Platiť by mali zväčša do stredy do 4.00 h.

Búrky môžu byť podľa SHMÚ sprevádzané prudkými lejakmi s intenzitou od 20 do 30 milimetrov zrážok počas 30 minút, nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a krúpami. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedli meteorológovia s tým, že pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie.

V utorok do 18.00 h platí aj výstraha pred vysokými teplotami, ktoré môžu na západnom a časti stredného Slovenska miestami dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia.

Pre oblasť Bratislavy je vydané aj upozornenie na smogovú situáciu pre prízemný ozón. "Vzhľadom na charakter počasia sa predpokladá pretrvávanie koncentrácií prízemného ozónu, ktoré prekračujú informačný prah pre ozón na západe Slovenska," dodal SHMÚ.