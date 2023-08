Fico nepristúpi na duel so Šimečkom. Smer má vraj už plný diár

Do volieb ostáva 36 dní.

BRATISLAVA. Robert Fico sa odmieta stretnúť v televíznom dueli s hlavným politickým súperom Michalom Šimečkom.

Najskôr šéf Smeru neprišiel diskutovať s predsedom Progresívneho Slovenska do augustovej relácie V politike na TA3. Teraz zase neprijal pozvanie do relácie TV Markíza Na telo na budúci týždeň, kde mu tiež ponúkli rovnakého súpera.

Smer pritom verejne oznámil, že prestane chodiť do všetkých diskusií Markízy, kým "sa nevráti k serióznej práci celoštátneho média".

A Fico odmietne aj tretí chystaný duel so Šimečkom, do ktorého ho na budúci štvrtok pozvala televízia Joj. Zistil to denník SME.

"Nie sme tu, my sme vtedy na východe. My neobetujeme predvolebný program pre reláciu," povedal volebný manažér Smeru Robert Kaliňák.

Do relácie neprišiel, čas na tlačovky si našiel

Vôbec prvý duel v zložení Fico - Šimečka sa mal udiať v nedeľu 13. augusta na TA3 v relácii V politike. Smer účasť svojho predsedu zvažoval, definitívne ju televízií nepotvrdil.

Napokon do relácie nikto zo Smeru neprišiel. Hovorkyňa Ta3 Oľga Dúbravská pre SME povedala, že sa tak strana rozhodla bez udania dôvodu.

V piatok, sobotu aj nedeľu vtedy Smer zvolal tri tlačové konferencie, kde sa vyjadroval k zadržaniu bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý je deviatkou na kandidátke Smeru.

Fico na tlačovkách tvrdil, že za zadržaním Gašpara stojí prezidentka, ktorá podľa neho prevzala štafetu v likvidovaní politickej opozície.

Ďalšiu možnosť stretnúť sa so Šimečkom dostal Fico s pozvánkou do relácie Na telo v Markíze v nedeľu 3. septembra. Ani tento duel sa však neuskutoční. Kaliňák to odôvodnil tým, že strana už má v ten deň naplánovanú kampaň.