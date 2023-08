Hlas onálepkoval a vzal mu voličov. Ako si Smer pestuje možného koaličného partnera

Hlas sa čoraz viac vymedzuje voči Progresívnemu Slovensku

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Ak by zo skúseností z troch posledných kampaní k parlamentným voľbám na Slovensku malo pre politické strany vyplývať pravidlo, znelo by: "Nikdy sa nepasuj za víťaza volieb vopred a nikdy nečakaj, že voľby potvrdia vysokú popularitu v prieskumoch."

Radoslav Procházka ako tretí najúspešnejší kandidát na prezidenta po prvom kole prezidentských volieb 2014 s menej ako trojpercentným odstupom od Andreja Kisku sa nevyhýbal odpovediam, či bude najvážnejším konkurentom Smeru na víťazstvo v parlamentných voľbách 2016.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pellegrini zavelil na obrat (komentár) Čítajte

"Nijako neprahnem po tom, aby som bol označovaný za lídra pravice. Gazda je krajšie slovo,“ odpovedal. Kiska zas pred parlamentnými voľbami 2020 hovoril, že ide "prevziať moc," Michal Truban a z koalície Progresívneho Slovenska a strany Spolu priamo vyhlásil, že chce vyhrať voľby: "Chceme voľby vyhrať, poďme tieto voľby vyhrať!".

PS napokon spadlo z čela prieskumov a do parlamentu sa nedostalo, Kiska po voľbách odišiel z politiky aj zo svojej strany Za ľudí, keď sa len tesne dostala do parlamentu. Procházkova Sieť sa z čela pravicových strán prepadla, do parlamentu sa dostala len o šesť desatín percenta a Procházka sa napokon dohodol na koalícií so Smerom, s ktorým spoluprácu odmietal.

Podobnou cestou môže kráčať Hlas. Výrok "Hlas má jasnú ambíciu vyhrať tieto parlamentné voľby a byť rozhodujúcou silou pri vytváraní novej vlády" patrí jeho lídrovi Petrovi Pellegrinimu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fico nepristúpi na duel so Šimečkom. Smer má vraj už plný diár Čítajte

Vyslovil to v júni na sneme strany v Púchove, popularita strany medzi voličmi klesla a Hlas je už niekoľko mesiacov už len treťou najsilnejšou stranou.

Hlas zrejme aj preto uprostred leta výrazne zmenil komunikáciu. Jej výsledkom by mohla byť spoločná koalícia po voľbách so Smerom, ktorý na Hlas ešte nedávno útočil a považoval Pellegriniho politikov za falošných sociálnych demokratov.

Hlas má k Smeru najbližšie za dlhé obdobie

Keď sa Denník N uprostred júla pýtal poradcu Hlasu a bývalého europoslanca za Smer Borisa Zalu, či Hlas po voľbách uprednostní spoluprácu so Smerom alebo stredopravými stranami, povedal: "Urobí všetko pre to, aby nemusel ísť do vlády so Smerom."