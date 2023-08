Lipšic: Vyšetrovanie káuz zašlo privysoko. Časť štátnych inštitúcií asi cíti ohrozenie

Špeciálneho prokurátora chcú viaceré strany po voľbách odvolať.

Špeciálnym prokurátorom je DANIEL LIPŠIC dva a pol roka, no zdá sa, že parlamentné voľby by mohli rozhodnúť aj o ňom. Viaceré politické strany avizujú zámer nečakať na skončenie jeho sedemročného mandátu a chceli by ho odvolať čím skôr.

V rozhovore vraví, že nad takýmito snahami vopred nepremýšľa.

V rozhovore sa dočítate ako sa pozerá na kauzu Rozuzlenie, v ktorej sú stíhaní bývalí šéfovia SIS Vladimír Pčolinský a Michal Aláč, či podnikateľ s väzbami na tajnú službu Peter Košč,

prečo sa v minulosti stretol s Petrom Koščom a ako vnímal jeho spoluprácu s V. Pčolinským,

ako sa špeciálnej prokuratúre spolupracuje so SIS, ktorej sa aktuálne podozrenia týkajú,

či špeciálna prokuratúra preveruje aj aktivity generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý sa spomína v kauze Ezechiel 7,

aké šance na zrušenie verdiktu v kauze zmenky má podľa neho Marian Kočner,

čo si myslí o opätovnom oslobodení Kočnera v kauze Kuciak.

Do parlamentných volieb ostáva približne mesiac a viacerí politici sa netaja zámerom odvolať vás z funkcie. Ukončujete si postupne veci v úrade a balíte sa pre takýto prípad?

Určite nikto na Úrade špeciálnej prokuratúry, a teda ani ja, sa neriadi vyhláseniami politikov na tlačových konferenciách. Ani na to nemáme čas. Robíme si svoju prácu a budeme ju robiť aj ďalej.

Zrejme však vnímate, že riziko vášho odvolania tu je.

Nik z nás nevie, čo bude v budúcnosti.

Je pravdou, že v ostatných mesiacoch a rokoch tu sú mimoriadne agresívne útoky na vyšetrovateľov, prokurátorov, ale aj niektorých sudcov Špecializovaného trestného súdu, ktorí nekonajú podľa predstáv politikov, oligarchov alebo rôznych vplyvných ľudí. Toto všetko vnímam.

Spomeniem však výrok kniežaťa Schwarzenberga, ktorý som už viackrát použil aj ja. V jednom rozhovore povedal, že len dva jazyky na svete obsahujú výraz "predposratosť", a to čeština a slovenčina. My na špeciálnej prokuratúre toto slovo nemáme v slovnej zásobe.

Politici zo Smeru či Hlasu majú problém konkrétne s vami, no napríklad Andrej Danko z SNS hovorí otvorene o zámere zrušiť celú špeciálnu prokuratúru, keďže vraj dve vrcholové prokuratúry „sú duplicitné“. Čo by to znamenalo?