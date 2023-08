Čím sa líšia anglické recepty na plnenú papriku od tých slovenských?

Príbehy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

10. Poznáte Machatku? Je to jediný senický kaštieľ, ktorý prežil komunizmus, hoci bol tŕňom v oku miestnych predstaviteľov režimu

Dnes je perlou architektúry mesta: History Talks: The last mansion of Senica

9. Slováci v súvislosti s voľbami googlia nielen to, kedy budú, ale aj to, kto je manželka Roberta Fica, a ako ho zastaviť

Smer dominuje na slovenskom internete: Robert Fico wife, stop Robert Fico. What Slovaks are googling ahead of elections

8. Československé klenoty zadymili obec pri Prievidzi, na Orave bojujú proti klimatickej zmene so symbolom Slovanov

Prečítajte si výber dobrých správ zo Slovenska: They're old and loud. Babeta, Manet and Stadion bikes meeting brings vintage fun

7. Obľúbená hláška hovorí, že na východe Slovenska nič nie je. Volvo tam našlo miesto pre svoju fabriku

A dávni ľudia si ho vyhliadli pre svoje obydlia a rituály: Site chosen for new car plant was once used for burial rituals

Pohrebisko pri Valalikách. (zdroj: TASR.)

6. Vydajte sa s partiou cudzincov k zrúcanine kúsok od mesta alebo si užite koncerty na netypických miestach. Vystúpi aj Katka Koščová

Tri tipy, ako si užiť Bratislavu zadarmo: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

5. Slováci musia pracovať dlhšie než hociktorí iní Európania, ak si chcú kúpiť nový byt

Slovensko je na chvoste rebríčka: Report: Slovakia has the highest relative housing costs in Europe

4. Príďte zakončiť letné prázdniny na Uprising, oddýchnuť si na piknik na Devíne, či zaskákať si na koncert Ine Kafe

Z týždenného výberu podujatí v Bratislave je čo vyberať: Top 10 events in Bratislava for foreigners

Návštevníci hudobného reggae festivalu Uprising Wakelake na Zlatých pieskoch. (zdroj: TASR)

3. Ukážka gemerského folklóru, trochu vína a trochu mágie v hlavnom meste

Čo máte v pláne cez víkend? Weekend: Even the plants will dance!

2. Predseda Smeru Robert Fico pred voľbami testuje tvrdenia o prevrate a zvýšenom riziku zmanipulovaných volieb

Polícia už skôr varovala pred možnými útokmi na inštitúcie po voľbách: Slovak opposition claims Sep election will be stolen - and too many believe it

1. Plnenú papriku poznajú aj v anglicky hovoriacich krajinách. Čím sa líšia od slovenského receptu?

Kanaďanka ponúka recept na tradičné letné jedlo: How to make Slovak stuffed peppers

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.